0553 313 94 23

Maltepe Üniversitesinde ’Fikri Mülkiyet Haklarının Ceza Hukuku Açısından Korunması’ semineri düzenledi

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından ‘Fikri Mülkiyet Haklarının Ceza Hukuku Açısından Korunması’ semineri düzenlendi.

15 Mart 2019 Cuma 16:03
Maltepe Üniversitesinde ’Fikri Mülkiyet Haklarının Ceza Hukuku Açısından Korunması’ semineri düzenledi

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından ‘Fikri Mülkiyet Haklarının Ceza Hukuku Açısından Korunması’ semineri düzenlendi. Seminer, Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar ve Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Aksar’ın açılış konuşmalarıyla başladı.


Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından, ‘Fikri Mülkiyet Haklarının Ceza Hukuku Açısından Korunması’ adlı bir seminer gerçekleştirildi. Bir otelde düzenlenen seminer programı Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar ve Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Aksar’ın açılış konuşmaları işe başladı. Daha sonra seminerde Yargıtay 19. Ceza Dairesi Başkanı Ramazan Özkepir’in başkanlığında iki oturum düzenlendi. Oturumlarda Yargıtay 19. Ceza Dairesi Üyesi Erdoğan İshakoğlu, Yargıtay 16. Ceza Dairesi Üyesi Ali Nevzat Açıkgöz, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Üyesi Sinan Esen, Emekli Cumhuriyet Savcısı Nadi Türkaslan konuşma yaptı.


Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, "Türk yargısının en üst düzey temsilcilerinin bugün burada değerli meslektaşlarım, değerli öğrencilerimle birlikte misafir etmekten dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesigerçekten öğrencileri için ve akademik dünya için önemli etkinliklere çok sık zaman aralıklarıyla ev sahipliği yapıyor. Fikri mülkiyet ve ceza hukuku arasındaki en önemli paydaşlardan birisi de akademik camiadır. Akademik camia son on yıldır akademik cami içerisinde eser, yayın, dergi, makale sisteminin yozlaşması ile birlikte çok sık maruz kalmaya başladı bu tür yaptırımlara. Ne yapmamız gerekiyor ? Bununla ilgili farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Bunun da en temel yolu bu tür etkinlikleri üniversitelerde, akademik ortamlarda hem akademisyen hem de öğrencilerin katılımıyla çok sık gündeme getirmek. Çünkü bu tür suçlara en yakışmayacak kesim akademik camia olmakla birlikte en çok meyleden de akademik camia oluyor. Bunu önlemek için de biz üzerimize düşen bilimsel etkinliklerin tümünü yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.


Seminerde cezai korumaya dayanak olan uluslararası mevzuat, mukayeseli hukuk açısından cezai koruma, bandrol yükümlülüğüne aykırılık suçları, telif hakları ihlallerinde soruşturma ve kovuşturma usulü gibi konular üzerinde konuşmalar gerçekleştirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:03
  1. doğa
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seyrantepe TEM otoyolu kenarında incelenen şüpheli paketten el yapımı patlayıcı ve bomba düzenekleri çıktı. Patlayıcı, bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildi.
    1. Seyrantepe TEM otoyolu kenarında..
    2. Medipol Başakşehir'de Kayserispor maçı..
    3. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde..
    4. Diyarbakır’dan Yeni Zelanda’daki..
    5. Adıyaman Üniversitesinde enerji konusu..
    6. AK Parti'nin Gaziantep mitingi
    7. Çocukta öksürüğü önemseyin
    8. İşte merak edilen ilçenin anket sonucu!
    9. Bakan Dönmez: "Ezana ve bayrağa..
    10. Başkan Akkaya: “En fazla hibe..
    11. Türkiye’de her 6-7 kişiden biri böbrek..
    12. Başkan Aydın’dan kurtuluş mesajı
    13. Ümit Milli Takımı’nın Arnavutluk maçı..
    14. Beyaz et soruşturmasında karar..
    15. Zeytin Dalı Sınır Kapısı açıldı
    16. Sarıgöl’de samanlık yangını
    17. Alfa Romeo'dan mart ayı kampanyası
    18. Meslektaşlarından Şahin’e destek sözü
    19. Doruk ailesi 14 Mart’ı kutladı
    20. ABD’nin ölüm listesinde bulunan DEAŞ..
    21. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    22. Demba Ba'dan Haçlı terörüne çok sert..
    23. "Spekülasyon yapana pabuç..
    24. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör..
    25. Bulgaristanlı akrabalar Osmangazi’de..
    26. Bahtiyar: “Kayak merkezini cazibe..
    27. Maltepe Üniversitesinde ’Fikri..
    28. Prof. Dr. Kural: “Sigarayı ağzına..
    29. AB'de enflasyon yükseldi
    30. Kardeşi dağda olan CHP'li adaydan..
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!