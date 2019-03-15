Maltepe Üniversitesinde ’Fikri Mülkiyet Haklarının Ceza Hukuku Açısından Korunması’ semineri düzenledi

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından ‘Fikri Mülkiyet Haklarının Ceza Hukuku Açısından Korunması’ semineri düzenlendi. Seminer, Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar ve Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Aksar’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından, ‘Fikri Mülkiyet Haklarının Ceza Hukuku Açısından Korunması’ adlı bir seminer gerçekleştirildi. Bir otelde düzenlenen seminer programı Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar ve Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Aksar’ın açılış konuşmaları işe başladı. Daha sonra seminerde Yargıtay 19. Ceza Dairesi Başkanı Ramazan Özkepir’in başkanlığında iki oturum düzenlendi. Oturumlarda Yargıtay 19. Ceza Dairesi Üyesi Erdoğan İshakoğlu, Yargıtay 16. Ceza Dairesi Üyesi Ali Nevzat Açıkgöz, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Üyesi Sinan Esen, Emekli Cumhuriyet Savcısı Nadi Türkaslan konuşma yaptı.

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, "Türk yargısının en üst düzey temsilcilerinin bugün burada değerli meslektaşlarım, değerli öğrencilerimle birlikte misafir etmekten dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesigerçekten öğrencileri için ve akademik dünya için önemli etkinliklere çok sık zaman aralıklarıyla ev sahipliği yapıyor. Fikri mülkiyet ve ceza hukuku arasındaki en önemli paydaşlardan birisi de akademik camiadır. Akademik camia son on yıldır akademik cami içerisinde eser, yayın, dergi, makale sisteminin yozlaşması ile birlikte çok sık maruz kalmaya başladı bu tür yaptırımlara. Ne yapmamız gerekiyor ? Bununla ilgili farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Bunun da en temel yolu bu tür etkinlikleri üniversitelerde, akademik ortamlarda hem akademisyen hem de öğrencilerin katılımıyla çok sık gündeme getirmek. Çünkü bu tür suçlara en yakışmayacak kesim akademik camia olmakla birlikte en çok meyleden de akademik camia oluyor. Bunu önlemek için de biz üzerimize düşen bilimsel etkinliklerin tümünü yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Seminerde cezai korumaya dayanak olan uluslararası mevzuat, mukayeseli hukuk açısından cezai koruma, bandrol yükümlülüğüne aykırılık suçları, telif hakları ihlallerinde soruşturma ve kovuşturma usulü gibi konular üzerinde konuşmalar gerçekleştirildi.