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Maltepe Üniversitesi ve Tohum Otizm Vakfı'ndan iş birliği

Maltepe Üniversitesi, "Otizm spektrum bozukluğu" olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla 2003 yılından beri hizmet veren Tohum Otizm Vakfı ile iş birliğine imza attı

22 Ocak 2019 Salı 17:28
Maltepe Üniversitesi ve Tohum Otizm Vakfı'ndan iş birliği

İSTANBUL (AA) - Maltepe Üniversitesi ve Tohum Otizm Vakfı arasında imzalanan protokol ile "Otizmli Bireylerin Eğitimi Sertifika Programı" çerçevesinde, otizm eğitimleri akademik düzeyde verilecek.

Maltepe Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite, toplumda engelli bireylerin sorunsuz bir şekilde yaşayabilmeleri adına yaptığı iş birliklerinin bir yenisini ekledi.

Maltepe Üniversitesi, "Otizm spektrum bozukluğu" olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla 2003 yılından beri hizmet veren Tohum Otizm Vakfı ile iş birliğine imza attı.

Bugün gerçekleştirilen imza törenine Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Deniz Dağseven Emecen, Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün dünyada her 68 çocuktan biri otizm riski ile doğuyor ve bu rakam her yıl artış eğilimi gösteriyor. Doğuştan gelen ve yaşamın ilk üç yılında fark edilen gelişimsel bir farklılık olan otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi, erken tanı ile yoğun, sürekli özel eğitim. Hal böyleyken Maltepe Üniversitesi ile yaptığımız ve özel eğitim uygulama merkezleri, özel eğitim sınıfları ve kaynaştırmada öğrenim gören otizmli çocukların nitelikli özel eğitim hizmetlerine kavuşmalarını amaçladığımız 'Otizmli Bireylerin Eğitimi Sertifika Programı' çerçevesinde gerçekleştirilecek eğitimlerle, öğretmenlerin-uzmanların, otizm konusunda bilgi ve beceri düzeylerinde artış sağlanacak."

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Otizm Spektrum Bozukluğunun, bugün yaklaşık her 68 çocuktan birinde görülmekte olan karmaşık bir gelişim farklılığı olduğunu belirterek, "Erken tanı ve yoğun özel eğitim hizmetleri, bu çocukların gelişim, öğrenme ve davranış sorunlarının üstesinden gelmede kritik öneme sahiptir. Ülkemizde bu alanında yetişmiş uzman ve özel eğitim öğretmeni sayısı ve niteliğinin arttırılması hem üniversitelerin hem de sivil toplum kuruluşlarının sorumluluğudur. Bu sebeple, Otizm alanına büyük katkıları olan iki kurum arasında imzaladığımız bu protokol ile gerçekleştirilecek olan çalışmaların alana katkısı çok daha nitelikli ve etkili olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, Maltepe Üniversitesi ve Tohum Otizm Vakfı arasında imzalanan protokol ile açılacak "Otizmli Bireylerin Eğitimi Sertifika Programı"na kayıt olanlara, "Otizm: Özellikler, Tanılama ve Eğitim", "Uygun Davranışları Artırma Teknikleri", "Uygun Olmayan Davranışları Azaltma Teknikleri", "Davranış Sorunlarıyla Başa Çıkma", "İletişim Becerilerinin Kazandırılması", "Alternatif ve Destekleyici İletişim Becerilerinin Kazandırılması", "Sosyal Becerilerin Kazandırılması", "Oyun Becerilerin Kazandırılması", "Temel Becerilerin Kazandırılması", "Akademik Becerilerin Kazandırılması", "Tohum Otizm Vakfı Eğitim Programı" konuları anlatılacak ve uygulamalı eğitimler verilecek.

Otizm konusunda bilgi ve beceri düzeylerinde artış sağlamak amacıyla açılan programa kayıt olmak isteyenler 21 Ocak - 11 Şubat 2019'da Maltepe Üniversitesi internet sitesinden yapabilecekler.


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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 17:28
  1. Maltepe Üniversitesi
  2. Tohum Otizm Vakfı

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