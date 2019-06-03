Maltepe sahilinde tekne alabora oldu
Teknede bulunan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı03 Haziran 2019 Pazartesi 20:28
İSTANBUL (AA) - Maltepe sahilinde alabora olan teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, gezi amacıyla denize açılan 2 kişinin bulunduğu tekne, yaklaşık 400 metre açıkta alabora oldu.
Bunu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.
Denize düşen ve boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, ekiplerce kurtarıldı. Tekne, başka bir tekneye bağlanarak kıyıya çekildi.
Kurtarılan kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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