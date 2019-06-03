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Maltepe sahilinde tekne alabora oldu

Teknede bulunan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

03 Haziran 2019 Pazartesi 20:28
Maltepe sahilinde tekne alabora oldu

İSTANBUL (AA) - Maltepe sahilinde alabora olan teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, gezi amacıyla denize açılan 2 kişinin bulunduğu tekne, yaklaşık 400 metre açıkta alabora oldu.

Bunu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

Denize düşen ve boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, ekiplerce kurtarıldı. Tekne, başka bir tekneye bağlanarak kıyıya çekildi.

Kurtarılan kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 20:28
  1. Maltepe
  2. tekne kazası

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