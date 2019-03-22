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Maltepe sahil yolunda kaza: 5 yaralı

Maltepe’de sahil yolunda bir araç yolda dönmeye çalıştığı sırada bir dolmuş ile çarpıştı.

22 Mart 2019 Cuma 13:02
Maltepe sahil yolunda kaza: 5 yaralı

Maltepe’de sahil yolunda bir araç yolda dönmeye çalıştığı sırada bir dolmuş ile çarpıştı. Kazada hafif yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Maltepe sahil yolunda öğle saatlerinde meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan bir araç, iddialara göre yönünü değiştirip dönmeye çalıştığı sırada yoldan gelen bir dolmuş sürücüsü aracı fark edemeyerek çarptı. Meydana gelen kazada 5 kişi hafif yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, tedavi edilmek üzere ambulans ekiplerince hastaneye kaldırıldı.


Olayla ilgili açıklama yapan İstanbul Taksi Dolmuş Ulaşım Hizmetleri Derneği Başkan Vekili, “Olayda ölenimiz yok, yaralılarımız var onların da durumu ağır değil. Araç tersten dönmeye çalıştığı sırada dolmuş şoförü, aracı fark edemeyerek çarpıyor ve kaza meydana geliyor. Emniyetten aldığımız bilgilere göre 5 yaralımız var” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 13:02
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