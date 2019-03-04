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Maltepe Pazarı’nda BaşkanKılıç’a sevgi seli

Haftanın ilk günü Altayçeşme Mahallesi’nde kurulan semt pazarını gezen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

04 Mart 2019 Pazartesi 17:51
Maltepe Pazarı’nda BaşkanKılıç’a sevgi seli

Haftanın ilk günü Altayçeşme Mahallesi’nde kurulan semt pazarını gezen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kılıç’ı karşısında gören vatandaşlar, “dualarımız seninle” diyerek desteklerini ifade etti.


Yaklaşan yerel seçimler öncesi mahalle mahalle gezerek vatandaşların sorunlarını dinleyen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Mahalle ziyaretlerine Altayçeşme ile devam eden Kılıç, Altayçeşme Mahalle Muhtarı Arzu Toker’i ziyaret etti. Toker’e çalışmalarında başarılar dileyen Kılıç, mahallenin çözüm bekleyen sorunları hakkında bilgi aldı. Yaklaşan yerel seçimler öncesi yeni dönemde atacağı adımlar hakkında bilgi verirken, projelerini de anlattı.



“Dualarımız Seninle”


Daha sonra Toker ile birlikte semt pazarını gezen Kılıç, pazarcı esnafına da bol kazançlar diledi. Kılıç’ı pazarda gören vatandaşların mutlulukları gözlerden kaçmazken, adeta sevgi seli yaşandı. Vatandaşlar Kılıç’ın yeniden aday gösterilmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, yaklaşan yerel seçimlerde başarılar diledi. Pazarcılar ise tezgahlarına gelerek dertlerini dinleyen Kılıç’a, ikramda bulunarak boş çevirmedi.


Pazarcı Veysel bey, "Dualarımız seninle başkanım. Çalışmalarından memnunuz. Senin gibisi gelmedi. Her zaman seninleyiz” derken, 85 yaşındaki mahalle sakini Emine hanım ise “Belediye her türlü ihtiyacımıza koşuyor. Evde sağlık hizmetinden yararlanıyorum Allah sizlerden razı olsun. Çok memnunum. Allah işinizi rast getirsin” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 17:51
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