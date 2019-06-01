Maltepe Fındıklı Mahallesi’nde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Maltepe Fındıklı Mahallesi’nde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Maltepe Fındıklı Mahallesi’nde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

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