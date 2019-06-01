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Maltepe Fındıklı Mahallesi’nde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Maltepe Fındıklı Mahallesi’nde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 15:46
Maltepe Fındıklı Mahallesi’nde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Maltepe Fındıklı Mahallesi’nde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 15:46
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