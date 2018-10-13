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CHP Maltepe belediye başkan aday adayları belli oldu! CHP 2019 yerel seçim adayları

CHP’nin Maltepe Belediye başkan adayı kim belli oldu mu? Soruları merak konusuydu. Türkiye eğer erkene alınmazsa 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. Partiler adaylarını belirlemek için çalışmalara başladı. CHP’nin İstanbul Maltepe Belediye Başkanlığı için ismi geçen aday adayları da açıklandı. İşte CHP’nin Maltepe 2019 yerelseçimlerde belediye başkan aday adayları…

13 Ekim 2018 Cumartesi 12:29
CHP Maltepe belediye başkan aday adayları belli oldu! CHP 2019 yerel seçim adayları

CHP’nin Maltepe Belediye başkan adayı kim belli oldu mu? Soruları merak konusuydu. Türkiye eğer erkene alınmazsa 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. Partiler adaylarını belirlemek için çalışmalara başladı. CHP’nin İstanbul Maltepe Belediye Başkanlığı için ismi geçen aday adayları da açıklandı. İşte CHP’nin Maltepe 2019 yerel  seçimlerde belediye başkan aday adayları…

Mart 2019 yerel seçimleri için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener CHP ile ittifak görüşmelerinin olmadığını söyledi ancak ittifaka da yeşil ışık yaktı. İYİ Parti ile CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ittifak yapacağı söyleniyor. CHP’nin İBB adayı kimin olacağı merak edilirken, CHP’nin kalesi olarak bilinen Kadıköy’de kimi aday gösterecek? Yerel seçimler 2019 için CHP Kadıköy Belediye Başkan aday adaylarının isimleri açıklandı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen bir gazete 31 Mart 2019 yerel seçimlerde CHP'nin Kadıköy'den aday adayı olacak isimleri açıkladı. İşte CHP'nin Maltepe belediye başkan aday adayları: Mevcut başkan Ali Kılıç, Murat Kapan ve Cemil Ekşi.

CHP’nin belediye başkan adayları ne zaman belli olacak? CHP İBB Ankara İzmir adayları kim?

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 12:29
  1. İstanbul
  2. Ali Kılıç
  3. Murat Kapan
  4. Cemil Ekşi
  5. Maltepe CHP belediye başkan aday adayları belli oldu
  6. chp 2019 yerel seçim adayları

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