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Maltepe Belediyesinin mezarlık seferlerine vatandaştan yoğun ilgi

Maltepe Belediyesinin ücretsiz düzenlediği mezarlık seferleri vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

03 Haziran 2019 Pazartesi 16:51
Maltepe Belediyesinin mezarlık seferlerine vatandaştan yoğun ilgi

Maltepe Belediyesinin ücretsiz düzenlediği mezarlık seferleri vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Bayramlarda rutin olarak düzenlenen ziyaretlere katılan onlarca Maltepeli, belediyeye ve Başkan Ali Kılıç’a sadece tatlı değil acı günlerinde de yanlarında olduğu için teşekkür etti.


Maltepe Belediyesi, arife gününde mezarlıklara ücretsiz ring seferi düzenledi. İlçe meydanından saat 08.00’da hareket eden otobüsler, saat 16.00’a kadar vatandaşları Küçükyalı, Başıbüyük, Büyükbakkalköy, Ferhatpaşa, Gülsuyu, Pendik Yeni Şıhlı ve Kurtköy mezarlıklarına taşıdı. Bayramın 1. günü de servislerin kaldırılacağı mezarlık ziyaretleriyle ilgili konuşan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de mezarlıklarımıza ücretsiz ring seferleri düzenliyoruz. Böylece kaybettiğimiz değerli canlarımıza da vefamızı gösteriyoruz. Maltepe, kıvançta ve mutlulukta bir arada olduğu gibi acıda ve kederde de bir aradadır. Tüm vatandaşlarımıza iyi bayramlar diliyorum” dedi.


Bayramın 1. gününde de mezarlıklara gidecek servislerinin güzergâhları şöyle:


1. Güzergâh: Maltepe Atatürk Caddesi’nden E-5 güzergâhını takiben yeni yoldan Başıbüyük Mezarlığı’na, oradan Küçükyalı Mezarlığı’na geçilecek. (Seferler yarım saat arayla düzenlenecek.)


2. Güzergâh: Maltepe Atatürk Caddesi’nden E-5 güzergâhını takiben sırasıyla Büyükbakkalköy ve Ferhatpaşa mezarlıklarına gidilecek. (Seferler yarım saat arayla düzenlenecek.)


3. Güzergâh: Maltepe Atatürk Caddesi’nden E-5 güzergâhını takiben Gülsuyu Mezarlığı’na ulaşım sağlanacak. (Seferler yarım saat arayla düzenlenecek.)


4. Güzergâh: Maltepe Atatürk Caddesi’nden E-5’i takiben Pendik Köprüsü’nden Pendik Yeni Şıhlı ve Kurtköy mezarlıklarına gidilecek. (Seferler birer saat arayla düzenlenecek.)

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 16:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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