0553 313 94 23

Maltepe Belediyesinden Edirne ve Çanakkale’ye gezi

Maltepe Belediyesi, 4-15 Mart tarihleri arasında Edirne’ye, Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü kapsamında da 19-29 Mart tarihleri arasında Çanakkale’ye tur düzenleyecek.

20 Şubat 2019 Çarşamba 18:59
Maltepe Belediyesinden Edirne ve Çanakkale’ye gezi

Maltepe Belediyesi, 4-15 Mart tarihleri arasında Edirne’ye, Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü kapsamında da 19-29 Mart tarihleri arasında Çanakkale’ye tur düzenleyecek. Yaklaşık 3 bin kişinin katılması planlanan turlar için başvurular mahalle muhtarlıklarına yapılacak.


Maltepe Belediyesinin her sene gerçekleştirdiği Çanakkale gezileri bu yıl 19-29 Mart tarihleri arasında düzenlenecek. Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek gezide toplam 36 otobüsle 2 bine yakın Maltepeli, Çanakkale Savaşı’nın yaşandığı topraklara götürülecek. Çanakkale’nin Eceabat ilçesinden rehberler eşliğinde başlayacak gezi kapsamında Gelibolu Tarihi Yarımadası’ndaki savaş cepheleri, siperler ve zaferin yaşandığı yerler ziyaret edilecek. Vatandaşlar, Namazgâh ve Hamidiye Tabyası’nı, Seyit Onbaşı Anıtı’nı, Şahindere Şehitliği’ni, Çanakkale Şehitleri Anıtı’nı, Meçhul Asker Anıtı’nı, Yahya Çavuş Şehitliği’ni, 57. Piyade Alay Şehitliği’ni, Conkbayırı ve müzelerini de gezebilecek.


Maltepe Belediyesi, talepler üzerine bu yıl 4-15 Mart tarihleri arasında Edirne’ye de bir gezi düzenleyecek. Kültür turunda Balkanlar’ın en büyük nehirlerinden biri olan ve Türkiye ile Yunanistan sınırının bir kısmını oluşturan Meriç Nehri, Karaağaç’ın Lozan Antlaşması ile tekrar Türk topraklarına kazandırılmasının anısına dikilen Lozan Anıtı, diğer anıt ve şehitliklerle Lozan Müzesi, Mimar Sinan’ın ustalık eseri olan ve “UNESCO Dünya Mirası” listesinde de yer alan Selimiye Camii ve Külliyesi ziyaret edilecek.


18 mahalleden binlerce kişinin katılacağı gezi programları için başvurular muhtarlıklara yapılacak. Gezide vatandaşlara rahat etmeleri ve hiçbir sağlık sorunu yaşamamaları için belediye başkan yardımcıları, müdürler, görevliler ve sağlık personeli de eşlik edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 18:59
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinden anlamlı sergi
    1. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi..
    2. Google yeni projesiyle bedava internet..
    3. Yavru ceylanı köpek saldırısından..
    4. 20 bin öğretmen ataması ne zaman?..
    5. Manisa'da yakalandı! 100 kiloluk dev..
    6. Maltepe Belediyesinden Edirne ve..
    7. Yıldırım’da su kesintisi
    8. Erdoğan'ın misafiri olan yaşlılar,..
    9. AK Parti'nin Etimesgut mitingi
    10. Gençlerin ulaşımı için hizmet aracı..
    11. Şanlıurfa’da trafik kazası: 5 yaralı
    12. Restoran sahibinin el bileğini kıran 3..
    13. 'ABD Karadeniz'de gösteriş peşinde'
    14. (Düzeltme) Bakan Varank: “Biz yerel..
    15. Bakan Akar, ABD'de temaslarda bulunacak
    16. Gaziantep'te çelik kasa hırsızları..
    17. Akar ve Güler'den sürpriz 'ABD' kararı!
    18. Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı
    19. Otobüs alev alev yandı, 29 yolcu..
    20. Bakan Ersoy ve RTÜK Başkanı Şahin,..
    21. Keltepe kayak merkezi için kar motoru..
    22. Baca temizliği yapmak isterken evi yaktı
    23. Müzik sesinden rahatsız oldu, oğlunu..
    24. Akhisarspor, Yılmaz Vural ile..
    25. Kaya ’Şoför esnafımızla her daim..
    26. Tekirdağ’da yalnız bırakılan çocuk evi..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “20 bin..
    28. Marmaray’da sis yoğunluğu
    29. Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu..
    30. Taksicilerin Uber'e yönelik davası
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı