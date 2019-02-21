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Maltepe Belediyesi’nden 570 bin 368 kişiye aşevi hizmeti

Sosyal belediyecilik alanında başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Maltepe Belediyesi son 5 yılda, 570 bin 368 kişiye sıcak yemek ulaştırdı.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:11
Maltepe Belediyesi’nden 570 bin 368 kişiye aşevi hizmeti

Sosyal belediyecilik alanında başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Maltepe Belediyesi son 5 yılda, 570 bin 368 kişiye sıcak yemek ulaştırdı.


İlçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara dönük önemli hizmetlere imza atan Maltepe Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, gıda yardımından sıcak yemeğe, ikinci el giyim ve ev eşyasından evde bakım hizmetine birçok alanda ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet veriyor. Müdürlük tarafından son beş yılda, 570 bin 368 kişiye aşevinden her gün sıcak yemek verildi. Yardıma muhtaç 23 bin 355 haneye, gıda yardımı yapıldı. Maltepe Belediyesi’nin “Giymiyorsan Giydir” sloganıyla ilçenin 18 mahallesine kurduğu giysi kumbaralarında toplanan giysi, ayakkabı ve tekstil eşyaları geri dönüşümle ihtiyaç sahibi vatandaşlara kazandırıldı. Vatandaşların yaptığı bağışlar ile 2 bin 304 ailenin ikinci el giyim ve ev eşyası ihtiyacı karşılandı.


Evde Ücretsiz Bakım Hizmeti


Ücretsiz evde bakım ve kuaförlük hizmeti de sunan belediye, 6 bin 784 hasta ve engelli vatandaşın düzenli aralıklarla evlerine giderek, kişisel bakımlarını yaptı. 8 bin 279 vatandaşa medikal malzeme yardımı, vatani görevini yapan askerlerin ailelerine destek kapsamında da, 4 bin 633 aileye asker yardımı ulaştırıldı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:11
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