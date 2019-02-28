Maltepe Belediye Başkanı Kılıç vatandaşlara çorba ikram etti

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, cami derneğini ziyaret etti, metro önünde vatandaşlara çorba dağıttı ardından semt pazarını gezdi. Başkan Kılıç’a, vatandaşların ilgisi büyüktü.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi yoğun çalışma temposunu arttıran Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sabahın erken saatlerinde ziyaretlere başladı. Gün doğmadan çalışmaya başlayan Kılıç, İdealtepe Kadriye Hatun Camii Derneği’ni ziyaret ederek cami cemaatiyle kahvaltı yaptı. Cemaatin sorunlarını dinleyen Kılıç, “Ben her sabah gün doğmadan yollara çıkıyor, vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyorum. Bugün sizlerin huzuruna gelerek muhabbetinize ortak olmak, varsa talepleriniz önerilerinizi dinlemek için geldim. Bizim anlayışımızda halka hizmet Hakk’a hizmet demektir. Her zaman halkımızın huzuru ve refahı için çalıştık. Bundan sonra da aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Cenab-ı Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.

Metroda çorba ikram etti

Daha sonra Küçükyalı ve Çınar Mahallesi’nde esnafı ziyaret eden Kılıç, Küçükyalı Metro Durağı’nda ise işe ve okula giden vatandaşlara sıcak çorba ikram etti. Başkan Kılıç’ı karşısında gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, sabah işe giderken sıcak çorba içmenin mutluluğunu yaşadı. Esnaf ziyareti sırasında bazı dükkanların kapalı olduğunu gören Kılıç, “Geldim yoktunuz. Daha sonra tekrar uğrayacağım” diye not bıraktı. Altayçeşme Mahallesi’nde yapımı devam eden Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nin inşaat çalışmalarını da yerinde inceleyen Kılıç, ilerleyen günlerde temel atma töreni yapılacağının müjdesini verdi.

Semt pazarında ilgi büyüktü

Başkan Ali Kılıç, ilçede perşembe günleri kurulan Küçükyalı semt pazarını da ziyaret etti. Pazarcı esnafıyla teker teker selamlaşan Kılıç, pazar piyasasının ve esnafın durumu hakkında bilgi aldı. Pazar alışverişe gelen mahalle sakinlerinin de derdini dinleyen Kılıç’a vatandaşların büyük ilgi göstermesi de, gözlerden kaçmadı. Pazar ziyaretini sırasında Kılıç’ın önünü kesen bir kadın, “Her gün senin için dualar ediyorum. Allah işini hep rast getirsin. Seni başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.