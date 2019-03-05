Maltepe Belediye Başkanı Kılıç: “31 Mart’ta kol kola sandığa gideceğiz”

Feyzullah Mahallesi’ni karış karış gezen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ı mahalle sakinleri, ikramlarla karşıladı. Kılıç, “31 Mart günü eşimizle, dostumuzla, komşumuzla, kol kola sandığa gideceğiz” dedi.

Maltepe’nin sokaklarında vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Feyzullah Mahallesi’ni karış karış dolaştı.Mimar Sinan Caddesi, Yunus Emre Caddesi, Şehit Hikmet Alp Caddesi ile tüm ara sokaklardaki esnafları ziyaret eden Kılıç, vatandaşın sorunlarını dinledi. Daha sonra Feyzullah Mahalle Muhtarı Mehmet Kamil Büyükyılmaz ziyaret eden Kılıç, başarı dileklerini paylaşırken, “5 yıl boyunca mahallemizin çözüm bekleyen sorunları için büyük bir uyum, işbirliği ve dayanışma içinde çalıştık. Muhtarlarımız demokrasinin en temel yapı taşıdır. Allah utandırmasın. Sevgili muhtarımızın başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi. Muhtarlığa seçmen kağıtlarını almaya gelen vatandaşlarla da sohbet eden Kılıç, “31 Mart günü eşimizle, dostumuzla, komşumuzla, kol kola sandığa gideceğiz. Kimseyle kavga etmeden Maltepe için en doğru kararı verecek, hep birlikte Maltepe’de demokrasi şöleni yaşayacağız” diye konuştu.

“Ön yargılarımızı kırdın, oyumuz sana”

Evlere de konuk olan Başkan Kılıç’ı mahalle sakinleri, ikramlarla karşıladı. 45 yıldır Maltepe’de yaşayan Ercan Kapucu’nun evine konuk olan Kılıç, hane halkının kentsel dönüşümle ilgili kaygılarını giderdi. Türkiye’nin örnek alacağı bir kentsel dönüşüme imza atacaklarını belirten Kılıç, “Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük’te 40 yıllık imar sorununu çözdük. Biliyorum buralarda sizlerin de bu anlamda önemli sıkıntılarınız var. Ada bazında dönüşümle bu sorunları aşmaya çalışıyoruz. Göreceksiniz önümüzdeki dönem Türkiye kentsel dönüşümü bizlerden yani Maltepe’den öğrenecek” dedi. Kılıç’ın bir sonraki durağı ise 30 yıldır mahallede yaşayan Rizeli Mustafa Baş ve ailesinin evine konuk oldu. Kılıç’ın hizmetlerinden memnun olduklarını ifade eden Baş ailesi, “Sana oy vermedik. Ön yargılarımız vardı. Kimseyi ayırmadan hizmet veriyorsun. Ön yargılarımızı sayende kırdık. Bu sefer oyumuz sana” diyerek desteklerini açıkladı.

“Siyasi görüşe bakmadan hizmet ediyoruz”

Baş ailesine destekleri için teşekkür eden Kılıç, “Siyaset birazda, ortak paydada buluşabilme sanatıdır. Bugüne kadar kim hangi memleketten gelir, neye inanır, hangi siyasi görüşe mensuptur bakmadım. İnsana insan olduğu için değer verdim. 5 yıllık görev süremizde yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza ekiplerimiz evlerine gidiyor, ücretsiz evde bakım hizmeti veriyor. Öğrencilerimiz için her mahalleden ücretsiz okul servisleri kaldırıyoruz. Mahallelerde kadınlar için okuma-yazma kursları açıyoruz. Kadınlara iş kapısı açıyoruz. Aile Sigortası uygulamasıyla geliri olmayan ailelerimizin mutfak giderlerine destek olmak için her ay 600 TL yaşam desteği sunuyoruz. Tüm bunları yaparken kimseyi ayırmıyoruz” diye konuştu.