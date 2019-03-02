0553 313 94 23

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’tan Başıbüyük’e taziye evi ve spor salonu müjdesi

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Başıbüyük Mahallesi’nde gerçekleştirdiği halk buluşmasında, mahallede taziye evi ve spor alanlarından oluşan bir yaşam evi kazandıracaklarını müjdelerken, bir de park sözü verdi.

02 Mart 2019 Cumartesi 14:02
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’tan Başıbüyük’e taziye evi ve spor salonu müjdesi

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Başıbüyük Mahallesi’nde gerçekleştirdiği halk buluşmasında, mahallede taziye evi ve spor alanlarından oluşan bir yaşam evi kazandıracaklarını müjdelerken, bir de park sözü verdi.


Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Başıbüyük Mahallesi’nde Kentsel Yenileme Proje Alanı olarak da bilinen TOKİ konutlarında, site sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Kılıç, hepsine teker teker cevap verdi.


40 yıllık sorunu çözüme kavuşturduklarını vurgulayan Kılıç, kentsel dönüşüm süreci hakkında da vatandaşları bilgilendirdi. Kılıç, “Ben 2014’te göreve gelirken sizlere bir söz verdim. Sizin istemediğiniz hiçbir projeye onay vermem dedim. Nitekim 40 yıldır kimsenin çözemediği, imar ve tapu sorununu 5 yıllık bir mücadelenin ardından çözüme kavuşturduk. Çok sıkıntı çektik, sorunlar yaşadık ama yılmadık. Rabbim nasip etti sizlere verdiğim sözü tutmanın onuruyla bugün karşınızdayım. Bizim bu başarımızı hazmedemeyen bazı siyasi çıkar grupları, bir takım yalan ve iftiralarda süreci baltalamaya çalışıyor. Kimse kusura bakmasın benim 5 yıllık emeğimi, sizlerin 40 yıllık mücadelesini bu kirli hesaplara kurban edilmesine müsaade etmeyeceğim. Tapularınızı mart ayı ortasından itibaren dağıtmaya başlayacağız” dedi.


Taziye evi ve spor salonu müjdesi


Site sakinlerinin taleplerini teker teker not alan Kılıç, “Görüyorum ki hepiniz güzel binalarda oturuyorsunuz ancak ne yazık ki çocuklarımızın özgürce oynayabileceğiz alanlar yok. Sizlere bir müjdem var. Buraya güzel bir park yapacağız. Bir de böyle toplantıların yanı sıra taziye gibi durumlar için kapalı bir alanınız yok. Tüm Başıbüyük halkına açık olmak şartıyla, burada ihtiyaç halinde taziye evi olarak kullanılabilecek ve başka organizasyonların da yapılabileceği kapalı bir alan yapacağız. Bunun yanı sıra gençlerimizin spor yapabileceği, spor salonu da olacak. Böyle çok amaçlı bir yaşam evi inşa edeceğiz” diye konuştu. Bu müjdeyi duyan site sakinlerinin mutlulukları gözlerinden okunurken, alkışlarla Kılıç’a destek verdiler.


Başkan Ali Kılıç daha sonra, 40 yıldır mahallede yaşayan Şimşek ailesinin evine konuk oldu. Kılıç’a olağanüstü bir misafirperverlik gösteren Şimşek ailesine, komşuları da eşlik etti. Ailecek Kılıç’ın yanında olduklarını ifade eden Mehmet Şimşek, “Bizler gerçekleri görüyoruz. Ben 40 yıldır bu mahallede yaşıyorum. Çilesini de çektim, keyfini de sürdüm. Mahallemizin 40 yıllık imar sorunu sayenizde çözüldü. Bazı televizyonlarda görüyoruz. Size çamur atmaya çalışıyorlar. Ama içiniz rahat olsun. Bizler bu iftiralara itibar etmiyoruz” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 14:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP, adaylığı düşürülen başkanın yerine eşini aday gösterdi!
    1. CHP, adaylığı düşürülen başkanın..
    2. Uzunlar ve Recepli sosyal tesisine..
    3. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Hatay’da
    4. OGM Ormanspor'un yeni başkanı Şahin..
    5. AK Parti'nin Rize mitingi
    6. Varank'tan "Yerlilik ruhunu üretimin..
    7. Bournemouth Manchester City ne zaman..
    8. Karaağaç’a kentin kültürel değerlerini..
    9. "Kadınların iş gücüne ilave katılım..
    10. Fadıloğlu, “Standartları daha..
    11. Emektar gol kralı Tanju Çolak..
    12. Milli biatloncular Norveç yolcusu
    13. Bakan Kurum,” Ülkemizi depreme karşı..
    14. Türkiye'den ABD'nin PKK açıklamasına..
    15. Türkiye'den S-400 açıklaması:..
    16. DGS İlahiyat Bölümü 2019 taban..
    17. "5. Sarıkamış Kış Oyunları..
    18. Başkan Erdoğan: CHP’ye 31 Mart’ta..
    19. Diriliş Ertuğrul'da nefes kesen..
    20. Kasımpaşa'ya yönetimden moral ziyareti
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...