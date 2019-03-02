Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’tan Başıbüyük’e taziye evi ve spor salonu müjdesi

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Başıbüyük Mahallesi’nde gerçekleştirdiği halk buluşmasında, mahallede taziye evi ve spor alanlarından oluşan bir yaşam evi kazandıracaklarını müjdelerken, bir de park sözü verdi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Başıbüyük Mahallesi’nde Kentsel Yenileme Proje Alanı olarak da bilinen TOKİ konutlarında, site sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Kılıç, hepsine teker teker cevap verdi.

40 yıllık sorunu çözüme kavuşturduklarını vurgulayan Kılıç, kentsel dönüşüm süreci hakkında da vatandaşları bilgilendirdi. Kılıç, “Ben 2014’te göreve gelirken sizlere bir söz verdim. Sizin istemediğiniz hiçbir projeye onay vermem dedim. Nitekim 40 yıldır kimsenin çözemediği, imar ve tapu sorununu 5 yıllık bir mücadelenin ardından çözüme kavuşturduk. Çok sıkıntı çektik, sorunlar yaşadık ama yılmadık. Rabbim nasip etti sizlere verdiğim sözü tutmanın onuruyla bugün karşınızdayım. Bizim bu başarımızı hazmedemeyen bazı siyasi çıkar grupları, bir takım yalan ve iftiralarda süreci baltalamaya çalışıyor. Kimse kusura bakmasın benim 5 yıllık emeğimi, sizlerin 40 yıllık mücadelesini bu kirli hesaplara kurban edilmesine müsaade etmeyeceğim. Tapularınızı mart ayı ortasından itibaren dağıtmaya başlayacağız” dedi.

Taziye evi ve spor salonu müjdesi

Site sakinlerinin taleplerini teker teker not alan Kılıç, “Görüyorum ki hepiniz güzel binalarda oturuyorsunuz ancak ne yazık ki çocuklarımızın özgürce oynayabileceğiz alanlar yok. Sizlere bir müjdem var. Buraya güzel bir park yapacağız. Bir de böyle toplantıların yanı sıra taziye gibi durumlar için kapalı bir alanınız yok. Tüm Başıbüyük halkına açık olmak şartıyla, burada ihtiyaç halinde taziye evi olarak kullanılabilecek ve başka organizasyonların da yapılabileceği kapalı bir alan yapacağız. Bunun yanı sıra gençlerimizin spor yapabileceği, spor salonu da olacak. Böyle çok amaçlı bir yaşam evi inşa edeceğiz” diye konuştu. Bu müjdeyi duyan site sakinlerinin mutlulukları gözlerinden okunurken, alkışlarla Kılıç’a destek verdiler.

Başkan Ali Kılıç daha sonra, 40 yıldır mahallede yaşayan Şimşek ailesinin evine konuk oldu. Kılıç’a olağanüstü bir misafirperverlik gösteren Şimşek ailesine, komşuları da eşlik etti. Ailecek Kılıç’ın yanında olduklarını ifade eden Mehmet Şimşek, “Bizler gerçekleri görüyoruz. Ben 40 yıldır bu mahallede yaşıyorum. Çilesini de çektim, keyfini de sürdüm. Mahallemizin 40 yıllık imar sorunu sayenizde çözüldü. Bazı televizyonlarda görüyoruz. Size çamur atmaya çalışıyorlar. Ama içiniz rahat olsun. Bizler bu iftiralara itibar etmiyoruz” şeklinde konuştu.