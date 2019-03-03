Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a davullu zurnalı karşılama

Gülsuyu’ndaki Sinoplular Derneği ziyaret eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, davul zurnayla karşılandı. Kentsel dönüşüm, geçmiş dönemde yapılan projeler ve yeni dönem projeleri hakkında halka bilgi veren Kılıç, büyük destek gördü.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, pazar mesaisinde Altıntepe, Girne, Zümrütevler ve Gülsuyu Mahallelerine bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bu kapsamda ilk olarak Altıntepe Platformu ile bir araya gelen Kılıç, “Altın mahallemiz Altıntepe’deyiz. Gözlerinin için parıldayan tüm mahalle sakinlerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. En fazla oy aldığımız mahalleden de yürüyüşe çıkmak bizim için gerçekten çok değerli. Bir şeyi ifade etmek istiyorum. CHP ve ilçe teşkilatı ile mahalle temsilcilikleri öncü güçlerdir ama Maltepe’de CHP’ye oy vermiş insan sayısı artık yüzde 62’lerde görülüyor arkadaşlar. Bu nedenle biraz daha kabuklarımızı kırıp dışarı açılmamız gerekiyor. Bugün çok güzel bir pazar günü. Güneş yeniden doğdu. Büyük bir umutla yine sosyal demokratların kalesine dönüştürmek için Maltepe’yi kardeşçe çalışacağız” dedi. Toplantı sonrası Kılıç, Altıntepe Karadenizliler Derneği ve Arapgir Onar Köyü Kalkındırma, Tabiat Varlıklarını ve Tarihi Eserli Koruma Derneği’ni ziyaret etti ve vatandaşlarla görüştü. CHP Maltepe İlçe Başkanı Savaş Yücel de, Kılıç’a eşlik etti.

Girne’de duygu dolu anlar

Altıntepe’den sonra Kılıç’ın ikinci durağı Girne Mahallesi oldu. Burada Girne Gençlik ve Spor Kulübü’ne bir ziyaret gerçekleştiren Kılıç, efsane Başkan Ömer Cevdet Şahinoğlu’nun adının verildiği Girnespor Tesisleri’nin açılış törenine katıldı. Törene Girnespor Başkanı Uğur Canayakın, rahmetli Cevdet Şahinoğlu’nun eşi Fatma Şahinoğlu, Gülsuyuspor Başkanı Behram Kaçar, muhtarlar, spor kulübü yöneticiler, sporcular ve Girneli vatandaşlar katıldı. Şahinoğlu’nun eşi Fatma Şahinoğlu duygu yüklü bir konuşma yaparken, zaman zaman Kılıç’ın da duygulandığı gözlerden kaçmadı.

Kılıç, “Girne amatör spor kulüplerine emek vermiş. Biraz önce sevgili eşinin de söylediği gibi, ‘O hayatı koşarak yaşadı’ ama koşarken tek başına koşmamış galiba. Şurada 50 kadar çocuğumuz oturuyor ki her can bir eser ise, şu anda bizim gördüğümüz, 50 eseri sırtını bize, yüzünü de Başkanına dönmüş, burada sahada bizim yanımızda duruyorlar. İnsana yatırım yapmak kadar bir toplumu yücelten hiçbir şey olamaz. Bir toplum eğer ayakta durmayı hedefliyorsa, yeni kuşaklara yelken açmak, medeniyetin kapılarını genç kuşaklara açmak istiyorsa, bunu yapmalıdır. Bu yapan arkadaşlarım, kendi özel hayatlarında feragat ederek, yaşamlarını harcadıklarını biliyoruz. Bu amatör spor kulüplerinin yöneticilerinin, çocuklarımızı sokaklardan, bataklıklardan koparıp almak için ne çok mücadele ettiklerin, bir ben, bir onlar, bir de Allah biliyor. Bir de eleştiriye maruz kalıyorsunuz. Çocuğun anne, babası ayrılmıştır, orada babası oluyorsunuz, bir yerde annesi oluyorsunuz. O gençleri oradan alıyorsunuz. Yaptıklarımız onun yaptıklarının karşısında sahilde bir kum tanesi olduğunu biliyorum. Rabbim O’nu kendi nazarında himayesine aldı. Bunu böyle görmek lazım. Bize geleceğimiz temsil edecek gençler bıraktı. Biz de O’nun bize bıraktığı emanetlere sahip çıkarak, çocuklarımızı bu topluma kazandırıp Başkanımızın adını tarihe altın harflerle yazdıracağız” dedi. Kılıç daha sonra, belediye meclisince adı değiştirilen tesisin açılışını gerçekleştirdi ve çocuklarla fotoğraf çektirdi.