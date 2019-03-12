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Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç Tokatlılarla buluştu

Yerel seçimler öncesi çalışmalarına Esenkent Mahallesi ile devam eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Tokatlı vatandaşlarla bir araya geldi.

12 Mart 2019 Salı 18:48
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç Tokatlılarla buluştu

Yerel seçimler öncesi çalışmalarına Esenkent Mahallesi ile devam eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Tokatlı vatandaşlarla bir araya geldi. Kılıç, "31 Mart’ta hep birlikte yeniden bir zafer kazanacak, bir bahar temizliği yapacağız” dedi.


Tokat Turhal Kat Kasabası Derneği’nde gerçekleştirilen buluşmaya Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yanı sıra, CHP Maltepe İlçe Başkanı Savaş Yücel, Atatürkçü Düşünce Derneği Maltepe Şubesi Başkanı Olcay Yılmaz, Tokat Turhal Kat Kasabası Derneği Başkanı Abdullah Özseven ve vatandaşlar katıldı. Geride kalan 5 yıldaki hizmetlerini anlatan Kılıç, “Kadın istihdamını arttırmak için istihdam atölyeleri açtık. Kadın Girişimcilik Mutfağımızı hizmete açtık. Yaz aylarında kadınlar için ücretsiz boğaz turları düzenliyoruz. Engelli dostlarımızın sosyal hayata adapte olabilmeleri için Üreten Engelliler Merkezimizi hizmete açtık. Ücretsiz öğrenci servislerimizle 18 mahallemizden yüzlerce öğrencimizi her sabah evlerinden alıp okullarına ulaştırıyoruz. Böylece dar gelirli ailelerimizin yüklü servis paraları ödemelerine engel oluyoruz. Yine herkesin evinde aşı kaynasın, hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diye Türkiye’de ilk kez hayata geçirdiğimiz Aile Sigortası ile hak sahibi kadınlara her ay 600 TL yaşam desteği sunarak, ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz” diye konuştu.


5 yıl boyunca Maltepe halkına danışarak karar alan bir yönetim anlayışını benimsediklerini ifade eden Kılıç, “Doğru olan o mahallede, sokakta yaşayan insanlarla birlikte ortak karar alarak, danışarak bir şeyler yapmaktır. Biz 5 yıl boyunca dayatan değil danışan bir anlayışla çalıştık. Hatalarımız ve eksiklerimiz olmuş olabilir. Sizler bu konuda en büyük denetçilerimizsiniz. Bize yol gösterirseniz biz her zaman doğruyu yaparız. Rabbim nasip ederse 31 Mart günü sizlerin de desteğiyle Maltepe’de yeniden biz göreve gelecek, İstanbul’u da Ekrem İmamoğlu ile buluşturacağız. 31 Mart’ta hep birlikte yeniden bir zafer kazanacak, bir bahar temizliği yapacağız” dedi. Vatandaşlar Kılıç’a alkışlarla destek verdi.



Öğrencilerle voleybol oynadı


Daha sonra Esenkent Mahalle Muhtarı Sultan Şahin’i ziyaret eden Başkan Ali Kılıç çalışmalarında başarılar dileyerek, yeni dönemde hayata geçireceği projelerini anlattı. Mahallede esnafı da gezen Kılıç, talep ve sorunlarını teker teker not aldı. Okan Üniversitesi Liseler Arası Müzik Yarışması’ndan finale kalarak derece alan Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri Erdem Alkan ve Ayberk Enes Ekmek ile, 1 Mart Bağımsızlık Hareketi ve Kore Geçici Hükümeti Kuruluşu 100. Yıldönümü Kompozisyon Yarışması’nda birinci olan Eda Dalar’ı ziyaret eden Kılıç, “Başarılarınızla gururlanıyoruz. Her zaman destekçinizim” diyerek öğrencileri kutladı. Okuldaki öğrencilerle sohbet ederek talep ve sorunlarını dinleyen Kılıç, okul bahçesinde voleybol oynadı. Mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler Başkan Ali Kılıç ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 18:48
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