Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç tekstil işçileriyle buluştu

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, bir tekstil atölyesinde işçilerle bir araya geldi.

Altıntepe, Küçükyalı, Çınar mahalleleri okul aile birlikleriyle bir araya gelen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, daha sonra Cevizli Mahallesi’ndeki esnafları ve semt pazarını dolaşarak, vatandaşların Regaip Kandili’ni kutladı. Ardından mahalle muhtarlığına tekrar adaylığını koyan Cevizli Mahalle Muhtarı Fikret Birdal’ı da makamında ziyaret ederek başarı dileklerini ileten Kılıç, mahallede yaptıkları çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

“İşsizlikİçin Projemiz Var”

110 kişilik bir tekstil atölyesinin dokuma ve modellik bölümlerini ziyaret edip atölye hakkında bilgi alan ve işçilerin sorunlarını dinleyen Kılıç, “İşsizliğe az da olsa çözüm bulabilmek adına yeni dönemde birtakım atölye ve çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Bizlere gelen 10 bine yakın iş başvurusu var. Bunların tamamına çözüm bulabilmemiz tek başımıza zor. O yüzden projeler geliştiriyoruz” dedi.

Gülensu Ataevi’ne ve Orhangazi Caddesi’ndeki Birlik Sitesi’ne de ziyaret gerçekleştiren Kılıç, şunları söyledi:

“15 kadının çalıştığı bir mutfağımız var. Burada çeşitli yemekler ve kurabiyeler yapıyoruz. Belediyemizin etkinliklerine ve dışarıya bunları satıyoruz. Böylece kadınlar için de gelir kaynağı oluyor. Bir şeyi özellikle belirtmek istiyorum. Seçim döneminde bireyler kaybedebilir, sandıklar kalkar. Sakın ama sakın kimseyi kırmayın, incitmeyin. Ayrı düşüncelerimiz de olsa birlikte Maltepeyiz. İnşallah kadın cinayetlerinin yaşanmadığı, kadınların ötelenmediği, daha çok sosyal alan dahil olduğu güzel bir Türkiye’yi birlikte inşa edebiliriz.”