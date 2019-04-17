0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç mazbatasını aldı

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 17 gün sonra mazbatasını alarak göreve başladı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 18:03
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç mazbatasını aldı

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 17 gün sonra mazbatasını alarak göreve başladı. Kılıç, “Ben bu mazbatayı Maltepe halkı adına aldım. Hepimize hayırlı olsun, yolumuz açık olsun.” dedi.



31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde ikinci kez Maltepe Belediye Başkanlığını kazanan Ali Kılıç, mazbatasını aldı. Ailesiyle birlikte Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na gelerek İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alan Kılıç, basın mensuplarına açıklama yapmak için ezanın bitmesini bekledi. Maltepe Belediye Başkanı Kılıç, “Maltepeli hemşehrilerim, yaklaşık 17 gündür Maltepe’de bir demokrasi sınavı veriliyor. Bu sınav verilirken 31 Mart günü sandığa giden hemşehrilerimizin bize emanet ettiği oylarına başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, gruptaki yöneticilerimiz, avukatlarımız, il başkanımız ve ilçe başkanımız sahip çıktılar. Tam 17 gün boyunca 7/24 o çuvallara sahip çıktık, çünkü her oyun ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi biliyorduk.” diye konuştu.



Başkan Kılıç, “Sonuçta Maltepe halkı 31 Mart’ta kararını vermiş. Maltepe’de biz nasıl ki hiç kimseyi ötekileştirmedik, ister bize oy versinler ister vermesinler. Herkesi başımızın tacı saydık. Ve bu seçimde bir kere daha gördük ki bu yaptığımız çalışma, Maltepe halkı nezdinde karşılık görmüştür. Şimdi sırada Büyükşehir var. Ben içerideyken Ekrem Başkanımız da mazbatasını aldı. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum.” ifadelerini kullandı.



Kılıç, seçimde özellikle İstanbul genelinde başarılı geçmesi noktasında desteklerini esirgemeyen bütün emniyet görevlilerine teşekkür ederek, “İstanbul’da 1 Nisan sabahı dedik, bahar temizliği yapacağız, demiştik. Ve İstanbul’a bahar geldi. İnşallah 16 milyonluk İstanbul ayrımcılığın yapılmadığı, kimsenin ötekileştirilmediği, hakka hizmeti halka hizmet sayan bir anlayışla hizmetlerin nasıl yapılacağını önümüzdeki 5 yılda İstanbullular görecektir diyorum. Ben bu mazbatayı Maltepe halkı adına aldım. Hepimize hayırlı olsun, yolumuz açık olsun diyorum.” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 18:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İBB Başkanı İmamoğlu: "Kimsenin hakkını yemedik, '16 milyonun hakkını yedirtmeyiz' dedik"
    1. İBB Başkanı İmamoğlu: "Kimsenin..
    2. Midyat’ta trafik kazası: 6 yaralı
    3. 2019 Almanya Bağımlılık Raporu
    4. Ülkede flaş gelişme! Tiktok yasaklandı
    5. İnsansız deniz araçları imece usulü..
    6. Mısır'da Anayasa referandumunun..
    7. Kabadüz’de İslam Bilimler Tarihi Resim..
    8. "Numen" sergisi ziyaretçilerini bekliyor
    9. Kılıçdaroğlu: ’’Bu başarı birlikte..
    10. Almanya'dan "iltica kararı"
    11. "İşyurtlarında 58 bin 595 tutuklu ve..
    12. Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı..
    13. ‘Tarım Şehr-i Amasya’dan 13 proje
    14. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı..
    15. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç..
    16. Kılıçdaroğlu'ndan mazbata..
    17. Marmaris’te “Türk Denizciliğine Bakış”..
    18. Süleyman Çetin kimdir nereli? Süleyman..
    19. FETÖ elebaşının Amerika'ya davet..
    20. Kılıçdaroğlu TV'den izledi! İşte ilk..
    21. Türkiye'den füze hamlesi! İlk alacak..
    22. Almanya'dan "iltica kararı"
    23. Hücre evinde yakalanan FETÖ sanığının..
    24. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)..
    25. Somali'de bomba yüklü araçla saldırı:..
    26. İran'dan askeri yetkililerin..
    27. Türkiye'den Sırbistan'a göçmen..
    28. Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın..
    29. "Denizciliğin ekonomideki değeri 17,5..
    30. Kariyer Günleri’nde deneyimlerini..
    Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
    Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Payitaht Abdülhamid setinde feci kaza! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
    Payitaht Abdülhamid setinde feci kaza! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
    Hulusi Akar: Öyle bir bina yaptık ki Pentagon'a rakip olacak
    Hulusi Akar: Öyle bir bina yaptık ki Pentagon'a rakip olacak

    Günün Karikatürü

    17 Nisan 2019
    Saadet Partisi'nden yeni "genel merkez" kararı
    Saadet Partisi'nden yeni "genel merkez" kararı
    Mazbata haberlerine dolardan ilk tepki
    Mazbata haberlerine dolardan ilk tepki