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Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç hemşehri derneklerini ziyaret etti

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç; Sivas, Çankırı ve Samsunlularla bir araya geldi.

07 Mart 2019 Perşembe 11:33
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç hemşehri derneklerini ziyaret etti

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç Sivas, Çankırı ve Samsunlularla bir araya geldi. Buradaki toplantılarda hizmetlerini anlatan ve ortak bir mesaj veren Kılıç, “Sosyal demokrasiye gönül vermiş her vatandaşımıza, her derneğimize bu seçim sürecinde çok önemli görevler düşüyor. Sokak sokak her yeri gezip vatandaşımızın ayağına giderek, projelerimizi anlatmak noktasında sizlerin de bize yardımcı olmanızı istiyorum, sizlerden destek istiyorum” dedi.

 

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın, seçim çalışmaları kapsamında sürdürdüğü dernek ziyaretleri büyük bir coşkuyla devam ediyor. Başkan Kılıç ilk olarak, Aydınevler Mahallesi’ndeki Sivas Kervansaray Derneği’ni ziyaret etti. Kılıç’a burada CHP Maltepe İlçe Başkanı Savaş Yücel, CHP Maltepe Belediye Meclis üyesi adayı Yahya Han, Dernek Başkanı Fehmi Kartal ve vatandaşlar eşlik etti. Kılıç seçim sürecinde CHP’ye ve sosyal demokrasiye gönlünü vermiş herkese büyük bir görev düştüğünü söyleyerek, “Sosyal demokrasiye gönül vermiş her vatandaşımıza, her derneğimize bu seçim sürecinde çok önemli görevler düşüyor. Sokak sokak her yeri gezip vatandaşımızın ayağına giderek projelerimizi anlatmak noktasında sizlerin de bize yardımcı olmanızı istiyorum. Böylece bizlere oy vermeyenlerin de oyunu almaya çalışacağız ve Maltepe’de sosyal demokrasinin bayrağını inmemek adına bir kez daha dalgalandıracağız” diye konuştu.

 

Maltepe’de inşaatlara 5 kriter

 

Sivaslılarla yapılan toplantıdan sonra Kılıç’ın ikinci durağı Çankırı Çerkeş İlçesi Çakmak Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği oldu. Kılıç’ın ziyaretinde meclis üyesi adayları, Dernek Başkanı Haşim Demirbaş, dernek yöneticileri ve vatandaşlar hazır bulundu. Her mahalleye kreş, ücretsiz öğrenci servisleri, Maltepe Tıp Merkezi gibi projelerinden bahseden Kılıç, “Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük mahallelerimizden önce tüm Maltepe’ye, sonra da İstanbul’a örnek olacak bir kentsel dönüşüm planlıyoruz. Burada 4 kriterimiz var. Bunlardan ilki yağmur suyu arıtma sistemi, ikincisi güneş panelleri, üçüncüsü yer altı çöp konteyner sistemi, dördüncüsü de her evin altına otopark sistemi. Ayrıca ilk kez ilçemizde uygulanacak inşaat bitirme sigortasını da Meclisimizden biz geçirdik” dedi.

 

“Kardeşlik Tohumunu Yeşertelim”

 

Ziyaretleri kapsamında son olarak Samsunlular Derneği’ne de bir ziyarette bulunan Kılıç, şunları söyledi: “Maltepemiz birçok miting atlattı. Bu mitinglerde hiçbir kimsenin burnu kanamadı. Hatta Maltepeli hoşgörüsünü gösterdi, gelenlere su ve yemek ikram etti. İşte bu hoşgörünü ortamını seçimlerde de göstermenizi istiyorum. Siz hemşehri derneklerine bu süreçte önemli görevler düşüyor. Gelin el ele, kol kola, gönül gönüle Maltepemizde ektiğimiz kardeşlik tohumlarını bir kez daha yeşertelim. Oylarınız hizmete, sosyal demokrasiye ve başarılı yönetime olsun.”

 

Kılıç’a meşaleli karşılama

 

Zümrütevler Mahalle Temsilciliği’nin açılışına da katılan Ali Kılıç, burada “Zümrütevler Seninle Gurur Duyuyor” sloganları ve meşaleler eşliğinde karşılandı. Artık ayrışmanın değil, birleşmenin zamanı olduğunu belirten Kılıç, her partilinin artık sokak sokak dolaşması ve çok çalışması gerektiğini söyledikten sonra, CHP Maltepe İlçe Başkanı Savaş Yücel, CHP Maltepe Belediyesi Meclis Üyesi Adayları, partililer ve vatandaşlarla temsilciliğin açılışını gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:33
  1. Sivas
  2. Samsun
  3. İstanbul
  4. Çankırı
  5. Aydın
  6. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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