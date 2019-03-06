Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç Giresunlularla buluştu

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Giresunlularla bir araya geldi. Kılıç, “Görev sürem boyunca kimseyi bölüştürmeden, ötekileştirmeden, kutuplaştırmadan, şu bölgeden geldi, şu partiye oy verdi demeden, elimden geldiğince eşit şekilde arkadaşlarımla hizmet sunmaya çalıştım. Benim karnemi artık 31 Mart günü vereceksiniz” dedi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe Giresunlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Maltepe Giresunlular Derneği Başkanı Erdi Akşen ve Maltepe Belediyesi CHP Meclis üyesi Özgür Aksoy’un da katıldığı toplantıda Kılıç, “Benim hayat felsefem de olan Anadolu erenlerinin, Mevlana’nın, Hacı Bektaşi Veli’nin, Yunus Emre’nin o hümanist yaklaşımını, bu 5 yıl içerisinde elimden geldiğince çalışma arkadaşlarıma da enjekte ederek, bu anlayışla Maltepe’yi yönetmeye çalıştım” diye konuştu.

“Kimseyi Ötekileştirmedik”

5 yıl boyunca Maltepe’ye yaptıkları hizmetlerden olan ücretsiz öğrenci servisi, okul önlerine zabıta birimleri, uyuşturucuyla mücadele merkezi gibi hizmetlerini de vatandaşlarla paylaşan ve Maltepe Giresunlular Derneği eski Başkanı merhum Halil Öztürk’ü de yâd eden Başkan Kılıç, şunları söyledi:

“Rabbim nasip etti, Maltepe halkı teveccüh gösterdi, yaklaşık 145 bin hemşerimizin desteğini ve onayını alarak Maltepe’ye Belediye Başkanı olduk. Hayatımın en önemli onuru, Maltepe’de 5 yıl boyunca hemşerilerime hizmet etmektir. Şu şehirden gelenler bana destek veriyor, bunlar vermiyor ya da şu mahalle bana çok oy verdi, bu mahalle bana az oy verdi diyerek, hizmet götüreyim veya götürmeyeyim anlayışım olmadı. Tam tersi bana en az oy çıkan mahalleye yatırım yaptım. Oradaki insanlara ilk kreşi yaptım, oradaki insanlara ücretsiz otobüs servisi koydum. Çünkü en çok o mahallede sorun vardır diye düşündüm. Bu duygularla bir seçim çalışmasına girdik, ben sizden oy istemeye gelmedim, bunu saygısızlık sayarım. Artık siz beni tanıyorsunuz. 5 yıl önce zaten sizlerden oy istedim, benim karnemi artık 31 Mart günü vereceksiniz. Görev sürem boyunca kimseyi bölüştürmeden, ötekileştirmeden, kutuplaştırmadan, şu bölgeden geldi, şu partiye oy verdi demeden, elimden geldiğince eşit şekilde arkadaşlarımla hizmet sunmaya çalıştım. İnşallah Rabbim nasip eder, 1 Nisan’da yeniden bu görevi devralırsam aynı anlayışla, çıraklık eğitimimi de geçerek, daha fazla hizmeti getireceğimi düşünüyorum.”

Kentsel dönüşüm, Küçükyalı Tıp Merkezi, kreşler ve Kadın Girişimcilik Mutfağı gibi projelerinden de bahsederek konuşmasını sonlandıran Kılıç, “Kendimi sizlere teslim ediyor, sizleri de Allah’a emanet ediyorum” dedi. Kılıç’ın konuşması alkışlanırken, Maltepe Giresunlular Derneği Başkanı Erdi Akşen de kendisine hizmetleri ve ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerini iletti.