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Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç Bolulularla buluştu

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe’de yaşayan Bolu Dörtdivanlı vatandaşlarla bir araya geldi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:40
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç Bolulularla buluştu

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe’de yaşayan Bolu Dörtdivanlı vatandaşlarla bir araya geldi. Kılıç, “İnşallah 31 Mart günü hep birlikte kol kola sandığa gidecek ve zaferi kazanacağız” dedi.


Zümrütevler Mahallesi Köroğlu Kıraathanesi’nde gerçekleştirilen buluşmaya Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yanı sıra, CHP Dörtdivan Belediye Başkan Adayı İlyas Özalp, dernek yöneticileri ve yüzlerce kişi katıldı. Toplantıda konuşan Kılıç, “Sizler gibi bizler de bu toprakların evlatlarıyız. Bizlere bu topraklarda birlik ve beraberlik içerisinde yaşama imkanı sunan ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarının bize miras bıraktığı bu Türkiye Cumhuriyeti’ne her koşulda sahip çıkacağız. Çünkü adlarımız farklı da olsa, soyadımız kocaman bir Türkiye’dir. Mevlana’yı Yunus Emre’yi, Hacı Bektaş Veli’yi Köroğlu’nu, yani kısaca Anadolu kültürünü yüreğimizde yaşatmamız gerekiyor” dedi.


“Her sabah 18 mahallemizden ücretsiz okul servislerimiz kalkıyor ve öğrencilerimizi okullarına ulaştırıyor” diyen Kılıç, şöyle devam etti; “13 mahallemize kreş kazandırdık. 50 yıllık kentsel dönüşüm sorununu bu kardeşiniz çözdü. Cevizli mahallesinde 44 dönümlük araziyi bölgenin en büyük parkına dönüştürdük. Artık Bolulu hemşehrilerimiz festivallerini burada yapacak. Cenazesi olan bir vatandaşımız oradaki yerel yönetimin, belediye başkanının kapısı çaldığında, o belediye başkanı bunlar benim hemşehrim değil, benim partilim değil, bana oy vermemiş diye bu kapıları kapatıyorsa o belediye başkanı helal süt emmemiştir. Biz 5 yıllık görev süremizde Maltepe’deki hiçbir cenazeyi, hiçbir cenaze sahibini yalnız bırakmadık. Son görevimizi yerine getirdik ve cenazelerimizi topraklarıyla buluşturduk. Taziye evlerimizin ne ihtiyacı varsa hepsini karşıladık. Bizim ayrımız gayrımız olmaz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada birliğimizi, beraberliğimizi ayakta tutacak, herkesi kucaklayacak güzelliklere imza atacağız. İnşallah 31 Mart günü hep birlikte kol kola sandığa gidecek ve zaferi kazanacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 13:40
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