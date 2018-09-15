Maltalılar da kafayı uzattı: Kanuni devri artıklarından Türkiye’ye tarihi kin ve küstah hücum!

yeniakit.com.tr Ömer E. Keçeci

Maltalı yazar Andreas Weitzer, bir yanda Türkleri tarihi kimlikleriyle özdeşleştirerek baktıklarını ve tarihi kinleri olduğunu gösteren satırlar döktürürken, diğer yanda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tipik Batılı-Fetö'cü-Siyonist teraneleri ile hücum etti...

“TÜRKİYE’YE MERHAMETLE BAKMAMAK DNA’MIZIN PARÇASIDIR”

"Kendisini belada gördüğümüzde Türkiye'ye pek de merhametle bakmamak bizim DNA'mızın bir parçasıdır. 1565 Büyük Kuşatması Malta'nın bir millet olarak kendisini anlamasının ayrılmaz bir parçasıdır.” diyen Weitzer, devamında şu ifadeleri kullandı:

“Katolik bir ülke olarak Türkiye’deki Hıristiyanların gerileme durumunda olmasından sıkıntılı ve sekülerizmin hızlı erozyonu hakkında da endişeliyiz. Demokratlar olarak Erdoğan’ın insan haklarını açıkça hiçe sayışı ve parlamenter muhalefet ile hukukun idaresine saygı duymayışından da endişeliyiz.”

“TÜRKİYE’NİN EKONOMİK OLARAK KÖTÜLEŞMESİ AVRUPA’YA DA TEHDİT”

Weitzer, yazısının devamında ise Türkiye’de ekonomik bir kötü durum olması halinde kendilerinin de pek kötü etkileneceklerini ifadeden kendisini alamadı:

“Ancak perakende yatırımcılar olarak, bugünlerde Türkiye’den çıkan ekonomik sancılardan dolayı alarma geçmeliyiz, zira Avrupa’nın güvenliğine, toplumsal bütünlüğüne ve finansal istikrarına tehdit oluşturmaktadır. Çok kısa zamanda değerinin yarısını kaybeden Türk lirasındaki düşüş Avrupa bankalarına, tasarruflarımız ve yatırımlarımıza zarar vermektedir. Turizm endüstrimiz tarafından da hissedilecektir: Türkiye yarı fiyatına verdiğinde güneş, deniz ve alkollü punç sunmak çok zor.”

“SULTAN ERDOĞAN” İSTANBUL’U SONSUZA DEK DEĞİŞTİRDİ”

Yazının devamında Erdoğan’ın şimdiye dek başarısında ekonomik devasa büyümenin hayati bir önemi olduğu vurgulandı. Akabinde, “Büyük ölçekte altyapı yatırımlarının yakıtı bütçe açıkları ve muazzam yabancı para akışıyla sağlandı, bu da ülkeyi hızlı bir şeride soktu, (bu durum) hiçbir yerde İstanbul’daki kadar göle görülür değildir; Boğaz’a resmen daha fazla köprüler, avmler, dünyanın en büyük havalimanı Erdoğan’ın ahbaplarınca yapıldı, şehri sonsuza dek değiştirdi” ifadeleri kullanıldı.

Weitzer, ardından tipik Batılı herzeler sıralayarak, 15 yılda Başkan Erdoğan’ın diktatörel gücünü arttırdığı, eleştiriler düşünürleri, fikrini değiştirmeyen uzmanları, fikir çokluğunu ve tarafsız idarecileri kovduğu hezeyanlarını savurdu.

DARBENİN GERÇEKLEŞMEMESİNE ÜZÜNTÜSÜNÜ YANSITIP FETÖ SAVUNMASI ÇEKTİ

Maltalı yazar, ayrıca Papaz Brunson aleyhindeki iddia ve ithamların da “düzmece” olarak anılıp FETÖ aleyhinde tek kelime etmekten de itinayla kaçılması dikkat çekti. 1565’in artıklarından olan bu Maltalının 15 Temmuzdaki hain teşebbüsü de “acemice yapılmış talihsiz darbe” diye anması Türkiye’ye tarihi düşmanlıklarını tekrar tekrar açığa vuran ifadelerinden biri olması hasebiyle de kayda şayan bulundu.

Maltalı bununla beraber darbenin “tiyatro” olduğu şeklinde gülünç iddiayı da reddedip hakikaten bir darbe teşebbüsünde bulunulduğunu da teslim etti.

Devamında ise FETÖ savunmasına geçen Maltalı, FETÖ’nün tıpkı papaz Brunson gibi ne etkili ne de zengin olmadığını savundu...