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Malta'dan Akdeniz'de kurtarma operasyonu

Malta güvenlik güçleri, içinde 1'i ölü 1'i durumu ağır göçmen bulunan bota kurtarma operasyonu düzenledi - Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Michael Farrugia: - "Biz bunu yalnız yapamayız"

13 Ağustos 2019 Salı 17:01
Malta'dan Akdeniz'de kurtarma operasyonu

ROMA (AA) - Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Michael Farrugia, Malta Silahlı Kuvvetleri’nin Akdeniz’de kısa süre önce içinde 1 ceset, 1 de durumu ağır olan bota kurtarma operasyonu düzenlediğini bildirdi.

Bakan Farrugia, Twitter’daki hesabından operasyonda çekilen fotoğrafı paylaşarak, "Malta, durumu ağır olmasına rağmen halen hayatta olan bir göçmeni kurtardı. Göçmen, diğer göçmenin cesedinin üstündeydi." ifadesini kullandı.

Avrupa ülkelerine isim vermeden çağrıda bulunan Farrugia, "Bu, Malta Silahlı Kuvvetlerinin her gün yaptığı şey. Biz bunu yalnız yapamayız." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK), yapılan açıklamada, bu yılın ilk 6 ayında, Libya'dan açılarak Akdeniz’i geçmeye çalışan 600'den fazla düzensiz göçmenin öldüğünü açıkladı.

- Akdeniz'deki düzensiz göçmen sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Söz konusu rotada kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'ler, kurtardıkları göçmenleri "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle Trablus'a götürmüyor. Coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer olan İtalya ve Malta'ya göçmenleri taşımak isteyen STK'ler, iki ülkenin bu kişileri almaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyor.

İtalya ve Malta, son yıllarda çok fazla göçmen alımları ve göçmenlerin Avrupa'da dağıtılmasına yönelik Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden bekledikleri dayanışmayı görmemeleri gerekçesiyle, kurtarılan düzensiz göçmenleri kabul etmiyor.

İtalya, son olarak 5 Ağustos'ta yasa dışı göçle mücadeleye ve özellikle düzensiz göçmenleri denizden kurtaran STK'lere yönelik tedbir ve yaptırımlar içeren yeni güvenlik paketini parlamentoda kabul etmişti. Yasalaşan güvenlik paketi, izinsiz giriş yapanlara bir milyon avroya varan para cezası ya da gemiye el koyma gibi yaptırımları öngörüyor.

Bütün bu önlemlere rağmen STK'ler ise denize açılıp göçmen kurtarmayı sürdürüyor. Kurtardıkları göçmenlerle güvenli liman arayışını sürdüren STK gemilerine, ABD'li aktör Richard Gere, İspanyol aktör Javier Bardem ve İngiliz piyanist ve yazar James Rhodes gibi ünlü isimlerden destek gelmişti.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 17:01
  1. Akdeniz
  2. düzensiz göçmen krizi
  3. Malta

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