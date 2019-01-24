Malta Cumhurbaşkanı Preca Ankara'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca onuruna yemek verdi
24 Ocak 2019 Perşembe 20:53
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca onuruna yemek verdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi yemek basına kapalı gerçekleşti.
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