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Malta Cumhurbaşkanı Preca Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca'yı resmi törenle karşıladı

24 Ocak 2019 Perşembe 16:54
Malta Cumhurbaşkanı Preca Ankara'da

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca'yı resmi törenle karşıladı.

Konuk Cumhurbaşkanı Preca'nın bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. İki Cumhurbaşkanı'nın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Preca, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe, "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Preca, merdivenlerde Türkiye ve Malta bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Erdoğan ve Preca, baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardında ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Vali Vasip Şahin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da yer aldı.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 16:54
  1. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  2. Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca
  3. resmi karşılama
  4. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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