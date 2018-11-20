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Kerem Ahmet Kıratlı kimdir? Malta Büyükelçisi Kerem Ahmet Kıratlı oldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Malta Büyükelçiliği'ne Kerem Ahmet Kıratlı atandı. Peki Kerem Ahmet Kıratlı kimdir? Kerem Ahmet Kıratlı nereli ve kaç yaşında?Kerem Ahmet Kıratlı hangi görevlerde bulundu? İşte yeni büyükelçi atamaları Resmi Gazete kararları...

20 Kasım 2018 Salı 09:52
Kerem Ahmet Kıratlı kimdir? Malta Büyükelçisi Kerem Ahmet Kıratlı oldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Malta Büyükelçiliği'ne Kerem Ahmet Kıratlı atandı. Peki Kerem Ahmet Kıratlı kimdir? Kerem Ahmet Kıratlı nereli ve kaç yaşında?Kerem Ahmet Kıratlı hangi görevlerde bulundu? İşte yeni büyükelçi atamaları Resmi Gazete kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre, 12 ülkeye büyükelçi atanırken, 10 büyükelçi de merkeze çekildi. Büyükelçi atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Malta Büyükelçiliği'ne Kerem Ahmet Kıratlı  atandı. İşte Kerem Ahmet Kıratlı biyografisi.

Kerem Ahmet Kıratlı, 30 Ocak 1963 Ankara’da doğdu. TED Ankara Koleji'ni 1981 yılında bitirmiş, 1985 yılında ODTÜ'den mezun olmuştur. Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde bulunmuş, Londra Büyükelçiliği'nde Elçi-Müsteşar olarak görev yapmış, 30 Haziran 2012 - 12 Kasım 2014 tarihleri arasında Muskat büyükelçisi olarak görev yürütmüştür. 1 Temmuz 2015 tarihi itibariyle Dışişleri Bakanlığı müşaviridir.

Cumhurbaşkanı kararına göre atama büyükelçi atanan 12 ülkenin listesi;

Kanada Büyükelçiliği'ne Kerim Uras

Kerim Uras kimdir? Kerim Uras Kanada Büyükelçisi mi oldu? Büyükelçi atamaları 2018 Resmi Gazete

Kongo Büyükelçiliği'ne Serhan Ali Yiğit

Malta Büyükelçiliği'ne Kerem Ahmet Kıratlı

Uganda Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Fikret Kerem Alp

Gine Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hilmi Ege Türemen

Litvanya Büyükelçiliği'ne Gökhan Turan

Arjantin Büyükelçiliği'ne Şefik Vural Altay

Norveç Büyükelçiliği'ne Fazlı Çorman

Peru Büyükelçiliği'ne Ali Rıza Özcoşkun

Cibuti Büyükelçiliği'ne Salim Levent Şahinkaya

Lüksemburg Büyükelçiliği'ne Fazilet Dağcı Çığlık

Fazilet Dağcı Çığlık kimdir? Lüksemburg Büyükelçisi Fazilet Dağcı Çığlık mı oldu?

Burundi Büyükelçiliği'ne Serap Ataay

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 09:52
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