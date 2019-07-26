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Malta, Akdeniz’i geçmeye çalışan 76 düzensiz göçmeni kurtardı

26 Temmuz 2019 Cuma 17:20
Malta, Akdeniz’i geçmeye çalışan 76 düzensiz göçmeni kurtardı

ROMA (AA) - Malta Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz’i geçmeye çalışan bir grup düzensiz göçmeni denizden kurtardı.

İtalyan haber ajansı ANSA’nın haberine göre, içinde 76 düzensiz göçmenin bulunduğu bir tekne Malta arama-kurtarma bölgesinde zor durumdayken, Malta Silahlı Kuvvetleri tarafından kurtarılarak adaya getirildi. Kurtarılanların tamamını Gana ve Güney Sudan uyruklu erkekler oluşturdu.

Malta Silahlı Kuvvetleri bu ay içinde ikinci kez bu tür kurtarma operasyonu yaptı. Önceki operasyonda 44 kişi kurtarılmıştı.

Öte yandan, bir başka İtalyan haber ajansı Adnkronos'un haberinde ise "Accursio Giarratano" isimli İtalyan balıkçı teknesinin İtalya ve Malta arasındaki Malta karasuları içinde kalan bölgede kurtardığı göçmenleri güvenli bir limana yanaştırmak üzere denizde beklediğini bildirdi.

Haberde balıkçı teknesinin, göçmenleri en yakındaki güvenli liman olan Malta’ya götürmek istediği ancak Malta’nın limanlarını açmaması sebebiyle açık denizde beklediği ifade edildi.

Akdeniz’in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi son yıllarda Afrika’dan Avrupa’ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor. Umuda yolculuk için denize açılan göçmenlerin bir kısmı denizi geçmeyi başarırken ya da kurtarılırken, bazıları ise denizde can veriyor. Son olarak dün, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Göç Örgütü, Libya açıklarında alabora olan botta 150 kişinin kayıp olduğunu ve öldüklerinden endişe edildiğini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 17:20
  1. Akdeniz
  2. düzensiz göçmen
  3. İtalya
  4. Malta

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