Malmö Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Malmö-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi I grubunda temsilcimiz Beşiktaş yarın İsveç ekibi Malmö ile karşı karşıya gelecek. I grubunda 3 puanla lider durumda olan Beşiktaş, grupta henüz puan elde edemeyen Malmö karşısında galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki Malmö Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Malmö Beşiktaş muhtemel 11’leri kimler olacak?

Yeni Malmö Stadı'ndaki Malmö Beşiktaş maçı, TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Makedonya Futbol Federasyonundan hakem Aleksandar Stavrev yönetecek. Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ile Dejan Kostadinov gerçekleştirecek. İlave yardımcı hakemliğini Dimitar Meckarovski ile Dejan Jakimovksi'nin yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Nikola Karakolev olacak. Malmö Beşiktaş maçını yayınlayacak yapımcı henüz açıklanmadı.

Buna göre siyah-beyazlı ekip Malmö maçına kalede Loris Karius'la çıkacak. Geri dörtlüde Pepe'den vazgeçmeyen Güneş, Vida'yı ise dinlendirecek ve yerine Enzo Roco'yu oyanatacak. Ligde kart cezalısı olduğu için oynamayan Caner Erkin sol bekte görev yapacak.

Beşiktaş’ın muhtemel 11 şöyle: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Roco, Caner, Medel, Tolgay, Lens (Quaresma), Ljajic (Oğuzhan), Babel, Larin (Vagner Love)

Malmö muhtemel 11'leri ise şöyle: Dahlin, Safari, Bengtsson (Brorsson), Nielsen, Vindheim, Rieks, Lewicki, Bachirou, Christiansen, Rosenberg, Antonssonn