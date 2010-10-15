Malkoç: Yeni parti 29 Ekim’den önce

Malkoç, Saadet Partisi’nden istifa eden il ve ilçe yöneticileriyle Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlediği basın toplantısında, Genel Başkan Numan Kurtulmuş’un Saadet Partisi’nden istifasından sonra Türkiye genelinde 52 il başkanıyla, 500 ilçe başkanının, yönetimleriyle birlikte partiden istifa ederek bundan sonra Kurtulmuş ile siyasi çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ettiklerini söyledi. Yeni siyasi partinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ndan önce kurulacağını dile getiren Malkoç, “Parti, kurulduktan hemen sonra, Ekim ayının sonu Kasım ayının ortalarında kongresini yaparak seçime girmeye hazır hale gelecektir. Bütün planlamalar bu doğrultuda devam etmektedir. Bu siyasi hareket Türkiye’nin geleceğini inşa edecek bir hareket olacaktır” dedi.



“ERBAKAN’I HEP SAYGIYLA, HÜRMETLE VE SEVGİYLE HATIRLAYACAĞIZ”



Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Şeref Malkoç, Necmettin Erbakan’ın Türkiye’ye çok büyük emekleri olan, Türkiye’de çığır açan, İslam dünyasında tanınan önemli bir lider olduğunu vurgulayarak, “Büyük bir devlet adamıdır. Biz kendisini hep saygıyla, hürmetle ve sevgiyle hatırlayacağız. Önümüzdeki dönemde çalışmalarımızda tecrübelerinden, kendisinin de uygun gördüğü ve bizim de imkanlarımız ölçüsünde faydalanmaya çalışacağız” diye konuştu. Malkoç, kurulacak yeni parti için şu ana kadar değişik kesimlerden kendilerine 45 parti ismi önerisi geldiğini kaydederek, “Parti için Medeniyet Partisi, Medeniyet ve Refah Partisi, Adalet ve Özgürlük Partisi, Bereket Partisi, Yeniden Büyük Türkiye Partisi, Yeni Yol Partisi gibi isimler öne çıkıyor. Böyle 45 teklif var. Hâlâ teklif almaya devam ediyoruz. Bizim arzu ettiğimiz isim, milletimizin kültür, inanç, milli ve manevi değerlerine vurgu yapacak ve geleceğe, gençlerimize, işsizlerimize umut ifadesi oluşturacak bir isim” dedi.