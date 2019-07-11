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Malkoç: “Kamu Denetçiliği Kurumunun görevi halkın avukatlığını yapmak”

Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu görevinin, halkın avukatlığını yapmak olduğunu söyledi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:19
Malkoç: “Kamu Denetçiliği Kurumunun görevi halkın avukatlığını yapmak”

Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu görevinin, halkın avukatlığını yapmak olduğunu söyledi.


Kamu Denetçiliği Kurumunca, “İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi İçin Teknik Destek Projesi” kapsamında Ordu’da “Ombudsman Ordulularla Buluşuyor” temalı toplantı gerçekleştirildi.


Toplantıda konuşan Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği kurumunun görevi halkın avukatlığını yapmak olduğunu anımsattı. Hem anayasada, hem de yasada kendilerine yüklenen sorumlulukları yerine getirmeye çalıştıklarını ifade eden Malkoç, “Bize bir insanımız müracaat ettiğinde bizim kararlarımıza bakan, okuyan arkadaşlar bilir, hak ve özgürlükler konusunda vatandaşın huzuru, kendisini geliştirmesi konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihatlerinden kararlarımıza örnekler koyuyoruz. Anayasa Mahkemesi kararlarından örnekler koyuyoruz. Bilimsel çalışmalardan örnekler koyuyoruz. Danıştay Yargıtay kararlarını inceledikten sonra kararımızı veriyoruz. Bu kadar güzel bir hukukun metini ortaya çıkınca hangi kamu görevlisi olursa olsun okuduğunda tatmin oluyor” dedi. Malkoç ayrıca, en büyük paydaşlarının sivil toplum örgütleri ve medya olduğunu da sözlerine ekledi.


Konuşmanın ardından katılımcıların, istek, şikayet ve sorunları dinlenerek, gerekli notlar alındı.


Toplantıya ayrıca Ordu Valisi Seddar Yavuz, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, ilgililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:19
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