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Malkoç: “İngiliz ve Yunanlılar bile parlamentomuzu bombalamamıştı”

Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 2016 yılındaki 15 Temmuz darbe teşebbüsü hakkında, “Türkiye işgal gördü, İngilizler İstanbul’u işgal etti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:37
Malkoç: “İngiliz ve Yunanlılar bile parlamentomuzu bombalamamıştı”

Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 2016 yılındaki 15 Temmuz darbe teşebbüsü hakkında, “Türkiye işgal gördü, İngilizler İstanbul’u işgal etti. İngilizler ve Yunanlılar bile bizim parlamentomuzu bombalamamıştı. Türkiye bu yaralarını sarıyor. Eskisinden çok daha güçlü ve tecrübe kazanmış olarak ilerliyor” dedi.


Kamu Denetçiliği Kurumunca, “İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi İçin Teknik Destek Projesi” kapsamında Ordu’da gerçekleştirilecek “Ombudsman Ordulularla Buluşuyor” temalı toplantıya katılmak üzere Ordu’ya gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kahvaltı programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programda, kurumun çalışma sistemi, faydaları, işleyişi gibi konular hakkında basın mensuplarına bilgilendirmelerde bulunan Malkoç, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı, sorunlarını not aldı.


Toplantı sonrası basın mensupların 15 Temmuz 2016 yılında yaşanan darbe girişimi hakkında açıklamalarda bulunan Malkoç, darbe girişiminde açılan yaraların gün geçtikçe sarıldığını aktardı. Malkoç, “15 Temmuz 2016 yılındaki darbe teşebbüsü, sadece bir darbe değil, Türkiye’nin işgal planıydı. Türkiye’nin bölünmesi ve parçalanması planıydı. Bütün bu hain planlar tarih boyunca defnedildiği gibi çok şükür Cumhurbaşkanımızın feraseti, dirayeti, basireti ve tecrübesi sayesinde, milletimizin kahramanlığı sayesinde 15 Temmuz darbe planı savuşturulmuştur. Ve sorumlular yakalanıp, Türk yargısı önünde hesap vermektedir. Türkiye 15 Temmuz olayını çok ince ayrıntısına kadar yargı önüne getirmiştir. 15 Temmuz’un açtığı sosyal yaralar, devletimizin üzerinde ve milletimizin gönlündeki yara zaman içerisinde telafi edilmeye çalışılmaktadır” dedi.



“İngiliz ve Yunanlılar bizim parlamentomuzu bombalamamıştı”


“Bir ülkenin kendi silahlı kuvvetlerinin içerisinden çıkanlar, kendi ülkesinin Cumhurbaşkanını öldürmeye kalkışmıştır, meclisini bombalamıştır” diyen Malkoç, “Türkiye işgal gördü, İngilizler İstanbul’u işgal etti. İngilizler ve Yunanlılar bile bizim parlamentomuzu bombalamamıştı. Türkiye bu yaralarını sarıyor. Eskisinden çok daha güçlü ve tecrübe kazanmış olarak ilerliyor. Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş Yıldönümüne emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerine yer verdi.


Malkoç ayrıca, özellikle darbe teşebbüsünde bulunanların yargılanmasında Türk yargısının çok önemli bir sınav verdiğini de sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:37
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