Malkaralı vatandaş kaybolan köpeğine kavuştu Tekirdağ Malkara’da bir vatandaşın kaybolan Rottweiler cinsi köpeği bulundu.

Tekirdağ Malkara’da bir vatandaşın kaybolan Rottweiler cinsi köpeği bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Gazibey Mahallesi Kurtuluş Caddesi’ndeki adresinden kaçan Rottweiler cinsi Kıtmir isimli köpek, 3 gün sonra Gazibey Mahallesi Sümer Yapı civarında bulundu. Köpeği bulan Osman Kurnaz isimli duyarlı vatandaş, sahibi Hülya Çelik’e teslim etti.

Köpeğine kavuşan Çelik, büyük bir sevinç yaşadıklarını ifade ederek, duyarlı vatandaş Osman Kurnaz’a, belediyeye ve basın mensuplarına teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.