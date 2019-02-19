Malkara sanayi esnafından alkol kullanıcılarına tepki

Tekirdağ Malkara’da Küçük Sanayi Sitesi esnafı, sanayi çarşısına gece gelip alkol alan kişilerin, içktikleri şarap ve bira şişelerini dükkan ve yol kenarlarına atmalarına tepki gösterdi.

Küçük Sanayi Sitesi esnafı, sanayi çarşısının geceleri alkoliklerin uğrak yeri olduğunu ve açık hava meyhanesine dönüştüğünü söyledi.

Sanayide oto tamircisi Hüseyin Bülbül, “Gece sanayiye arabalarıyla gelip içki içiyorlar. Bunlardan bazıları, içtikleri şarap ve bira şişelerini gelişigüzel sağa sola fırlatıyorlar. Sabah işyerine geldiğimizde bu dağınıklığı biz topluyoruz. Aynı zamanda çevre kirliliği oluşuyor. Sanayi sitesi esnafı olarak bu gibi kişilerden rahatsız oluyoruz. İçki içilmesine bir şey demiyoruz ama yiyip içtikleri çöpleri dükkan önlerine veya yol kenarlarına atmasınlar. Çöplük denen bir şey var” diye konuştu.