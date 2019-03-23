Malkara İlçe Jandarma Komutanlığına 16 uzman erbaş alındı Malkara İlçe Jandarma Komutanlığına alınan 16 uzman erbaş göreve başladı.

Malkara İlçe Jandarma Komutanlığına alınan 16 uzman erbaş göreve başladı.

İçişleri Bakanlığına bağlanan jandarmanın profesyonelleşmesi kapsamında uzman erbaş alımları devam ediyor. Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı kadrosuna katılan 16 uzman erbaş, sahada asayiş güçlerine katkı sağlayacak. 4 aylık eğitimlerini tamamlayan 16 uzman erbaş göreve başladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.