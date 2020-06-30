Maliyet düştü, ev satışı bir ayda üçe katlandı

Birkaç özel bankanın da katıldığı kampanya kapsamında, 101 bin vatandaşa 25 milyar lira kredi tahsisi yapılırken haziran ayında sıfır ve ikinci konut satışında rekor kırılması bekleniyor. Mayısta 50 bin olarak açıklanan satış sayısının üç katına dayanacağı tahmin ediliyor.

Randevulu alışveriş

Vatandaşların ertelediği konut hayalini gerçekleştirebilmesi için kamu bankaları elini taşın altına koydu. Haziran ayı başında ilk etapta Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve Emlak Katılım’ın yanı sıra KuvyetTürk de sıfır ve ikinci el konut kredisinde vade farkını düşürdü. 2 Haziran’da Emlak Konut GYO güvencesiyle inşa edilen ve birçoğu anahtar teslimi aşamasındaki 26 projeyi kapsayan ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyasına yeni projelerin de eklenmesiyle ilk haftasında 3 bin 500 konut satılırken 4 milyon 500 bin liralık ciro elde edildi. Son haftaya girilirken bu rakamlar ikiye katlandı.

Hedef haziranda 130 bin konut satışı

TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre mayıs ayında Türkiye genelinde 50 bin 936 konut satışı gerçekleştirildi. Sektör temsilcileri, Emlak Konut GYO ve özel sektörün kampanyaları ile son 6 ayın zirvesine ulaşılacağını ifade ediyor. Daha önceki haziran ayı satış rakamlarının 119 bine ulaştığını hatırlatan sektör temsilcileri, haziran ayında en az 130 bin konutun el değiştirmesini bekliyor.

İstanbul başı çekiyor

2020 Mayıs ayında 50 bin 936 satışı gerçekleşirken, satışlarında İstanbul 7 bin 640 konut satışı ve yüzde 15,0 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 4 bin 939 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile Ankara, 3 bin 96 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Mayıs ayında 16 bin 860 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 33,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 2 bin 546 konut satışı ve yüzde 15,1 ile en yüksek paya sahip olurken İstanbul’u bin 211 konut satışı ile Ankara ve 996 konut satışı ile İzmir izledi.

Ocak-Mayıs döneminde ise 434 bin 757 konut satışı gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde ipotekli konut satışı yüzde 118,2 artarak 164 bin 870 oldu.