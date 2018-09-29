Mâliye/Hazîne Bakanı nasıl olmalıdır?

Zafer Şık Okur Postası 2018 yılı Türkiye’nin ekonomik darbelerle mücadele yılı olarak anılacaktır. Başta ABD olmak üzere ekonomimize 7/24 küresel taarruzlar yapılmaktadır.

Silahla deviremedikleri halkın iradesini, bu defa ekonomi alanındaki baskılarla kırmaya çalışıyorlar; dövizin tavan yapması, faizlerin artması, zamlar vs. hep bu saldırıların yansımalarıdır.

İlk Mâliye Bakanlığının kurulması üzerinden tam 180 sene geçti. Günümüzde hazine ve maliye olarak tek bakanlık üzerinden icra ediliyor.

Tabii ülkemize ekonomik baskıların yapıldığı ve bu baskıların giderek artığı bu zamanda, hazine-i evrak dediğimiz arşivin unutulmuş vesikalarını tetkik ederken 1865 yılında Suphi Paşa tarafından kaleme alınmış 3-4 sayfalık bir vesika buldum ve okudum.

Başta maliye için 8 maddelik tedbirler sıralandıktan sonra, son sayfada maliye bakanı olabilmenin de bazı şartları olması gerektiğini ifade etmiş.

Belgede geçen Maliye/Hazine bakanı olmanın şartlarını eğer kısaca özetlersem;

1- Emin (güvenilir)

2- Sâdık (doğru, hile-hurda yapmayan)

3- Mer’iyyetü’l-hâtır (itibarlı, sözü dinlenen)

4- İdare-i mülkiyye (Mülki idare, sivilleri idare etme becerisi)

5- Fenn-i tenmiye-i emvâl (Mal artırma yöntemlerini bilmek (iktisad ve ekonomi bilgisine sahip olmak)

Evet, ülkemizin sürüklenmek istediği buhrandan kurtuluşu için her alanda bu şartlara haiz nazırların olması gerektiği gibi her bir ferdimize de ayrı ayrı vazifeler düşmektedir. En basitinden yerli ve milli olmayan hiçbir ürünü almamamız gerekir. Hiç yapamıyorsak en azından ABD ve israil mallarını tüketmeyelim.

Bu, içinde bulunduğumuz zamanın milli mücadelesidir.