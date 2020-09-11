'Maliye Bakanlığı artık Katılım Bankalarına görev vermeli'

Geçtiğimiz aylar içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı, ülkemizde ekonominin canlanması için Cumhuriyet tarihinin en düşük faizli kredi paketini kamu bankalarını halka açarak, çok düşük faizlerle ev, daire, bina, araba alabilmelerine imkan sağlayan Maliye Bakanlığı yapılan bu kredili alışveriş sonucunda vatandaşlar da kârlı çıktı, daireleri satan müteahhitler de kârlı çıktı.

Fakat ülke olarak bu konuda, maalesef hepimiz zararlı çıktık. Tabii dairelerini satan müteahhitler, evlerini, otomobillerini satan vatandaşların pek çoğu aldıkları paraları doğruca ya sarrafl ara ya da döviz bürolarına adeta koşar adım gittiler. Tabii sadece ev satan, otomobil satanlar dışında düşük faizle sözde ihtiyaç kredisi alan pek çok vatandaş da aldıkları kredilerin pek çoğunu ya dövize ya da sarrafl ara altın almaları sebebiyle döviz ve altın Cumhuriyet tarihinde hiç görülmeyen yükselişle dolar 8 TL’ye Euro 9 TL’ye gram altın ise 500 TL’ye doğru adeta uçuşa geçmiş oldu.

Maliye Bakanlığı düşünüp taşınıp yıllar öncesi kamu bankaları eliyle köylüye, kentliye kredi para vereceğine faizsiz paralarla şirketlere, KOBİ’lere ve her türlü girişimci ortaklarla birlikte el ele olup çalışmalar yapmış olsalardı belki de bu günahlı faiz sisteminden şimdi hepimiz kurtulmuş olurduk. Maliye Bakanlığı bundan böyle artık katılım bankalarına görev vererek devlet, millet faizsiz bir çalışma sistemi içinde al, yap, sat şeklinde çalışmalar formüller geliştiremediğimiz müddetçe faiz belası ülkemizden kalkmaz.