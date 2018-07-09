Maliye ve Hazine Bakanı kim oldu? İşte yeni sistemin bakanları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin etmesiyle birlikte yeni sisteme geçildi. Yeni sisteme geçilmekle birlikte 703 sayılı KHK yayınlandı. Yeni KHK'ya göre birçok bakanlığı adı ya değişti ya da bakanlıklar birleştirildi. Mali Bakanlığı değişen bakanlıklar arasında yer aldı. Maliye Bakanlığı, Maliye ve Hazine Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı olarak değiştirildi. Yeni dönemde Maliye ve Hazine bakanı kim olacak? sorusu, Erdoğan'ın yeni kabineyi duyurmasıyla belli olacak.09 Temmuz 2018 Pazartesi 18:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin etmesiyle birlikte yeni sisteme geçildi. Yeni sisteme geçilmekle birlikte 703 sayılı KHK yayınlandı. Yeni KHK'ya göre birçok bakanlığı adı ya değişti ya da bakanlıklar birleştirildi. Mali Bakanlığı değişen bakanlıklar arasında yer aldı. Maliye ve Hazine Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı olarak değiştirildi. Yeni dönemde Ticaret Bakanı kim olacak? sorusu, Erdoğan'ın yeni kabineyi duyurmasıyla belli olacak.
Türkiye 24 Haziran 2018’de yeni sistem olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş için onay vererek ilk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yeni dönemin ilk Başkanı olarak seçti. 24 Haziran seçimleri için 27. Dönem milletvekilleri de milletten onay alarak kazanan milletvekilleri Meclis’te yemin içerek resmen milletvekili oldu. Milletvekillerinin yemin etmesinden sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı sıfatıyla yemin etmesiyle Türkiye’de, parlamento sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hayata geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ettikten sonra gözlerin çevrildiği yeni kabinede kimlerin olacağı merak ediliyordu. Türkiye'de hayati öneme sahip bakanlıkların başında gelen eski sistemde Maliye ve Hazine Bakanı kim oldu?, Maliye ve Hazine Bakanı Naci Ağbal mı oldu? Soruları merak konusu oldu. Kabinede görevlendirilecek isimlerin kimler olacağı bugün saat 21.30’da kamuoyuna duyurulacak.
Kararname ile birleştirilen ve ismi değişen bakanlıklar şöyle:
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı
Maliye ve Hazine Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
İsmi aynı kalan bakanlıklar ise şöyle:
Adalet Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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