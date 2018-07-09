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Maliye ve Hazine Bakanı kim oldu? İşte yeni sistemin bakanları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin etmesiyle birlikte yeni sisteme geçildi. Yeni sisteme geçilmekle birlikte 703 sayılı KHK yayınlandı. Yeni KHK'ya göre birçok bakanlığı adı ya değişti ya da bakanlıklar birleştirildi. Mali Bakanlığı değişen bakanlıklar arasında yer aldı. Maliye Bakanlığı, Maliye ve Hazine Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı olarak değiştirildi. Yeni dönemde Maliye ve Hazine bakanı kim olacak? sorusu, Erdoğan'ın yeni kabineyi duyurmasıyla belli olacak.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 18:32
Maliye ve Hazine Bakanı kim oldu? İşte yeni sistemin bakanları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin etmesiyle birlikte yeni sisteme geçildi. Yeni sisteme geçilmekle birlikte 703 sayılı KHK yayınlandı. Yeni KHK'ya göre birçok bakanlığı adı ya değişti ya da bakanlıklar birleştirildi. Mali Bakanlığı değişen bakanlıklar arasında yer aldı. Maliye ve Hazine Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı olarak değiştirildi. Yeni dönemde Ticaret Bakanı kim olacak? sorusu, Erdoğan'ın yeni kabineyi duyurmasıyla belli olacak.

Türkiye 24 Haziran 2018’de yeni sistem olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş için onay vererek ilk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yeni dönemin ilk Başkanı olarak seçti. 24 Haziran seçimleri için 27. Dönem milletvekilleri de milletten onay alarak kazanan milletvekilleri Meclis’te yemin içerek resmen milletvekili oldu. Milletvekillerinin yemin etmesinden sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı sıfatıyla yemin etmesiyle Türkiye’de, parlamento sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hayata geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ettikten sonra gözlerin çevrildiği yeni kabinede kimlerin olacağı merak ediliyordu. Türkiye'de hayati öneme sahip bakanlıkların başında gelen eski sistemde Maliye ve Hazine Bakanı kim oldu?, Maliye ve Hazine Bakanı Naci Ağbal mı oldu? Soruları merak konusu oldu. Kabinede görevlendirilecek isimlerin kimler olacağı bugün saat 21.30’da kamuoyuna duyurulacak.

Kararname ile birleştirilen ve ismi değişen bakanlıklar şöyle:

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Maliye ve Hazine Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

İsmi aynı kalan bakanlıklar ise şöyle:

Adalet Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 18:32
  1. İşte yeni sistemin bakanlıkları
  2. Yeni kabinede Ticaret Bakanı kim oldu
  3. 2018 yeni kabinede Ticaret Bakanı kim oldu?

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