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Maliye ve Hazine Bakanı kim oldu? İşte yeni sistemin ilk bakanları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin etmesiyle birlikte yeni sisteme geçildi. Yeni sisteme geçilmekle birlikte 703 sayılı KHK yayınlandı. Yeni KHK'ya göre birçok bakanlığı adı ya değişti ya da bakanlıklar birleştirildi. Mali Bakanlığı değişen bakanlıklar arasında yer aldı. Maliye Bakanlığı, Maliye ve Hazine Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı olarak değiştirildi. Yeni dönemde Maliye ve Hazine bakanı kim olacak? sorusu, Erdoğan'ın yeni kabineyi duyurmasıyla belli olacak.

10 Temmuz 2018 Salı 09:10
Maliye ve Hazine Bakanı kim oldu? İşte yeni sistemin ilk bakanları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin etmesiyle birlikte yeni sisteme geçildi. Yeni sisteme geçilmekle birlikte 703 sayılı KHK yayınlandı. Yeni KHK'ya göre birçok bakanlığı adı ya değişti ya da bakanlıklar birleştirildi. Mali Bakanlığı değişen bakanlıklar arasında yer aldı. Maliye ve Hazine Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı olarak değiştirildi. Yeni dönemde Ticaret Bakanı kim olacak? sorusu, Erdoğan'ın yeni kabineyi duyurmasıyla belli olacak.

Türkiye 24 Haziran 2018’de yeni sistem olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş için onay vererek ilk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yeni dönemin ilk Başkanı olarak seçti. 24 Haziran seçimleri için 27. Dönem milletvekilleri de milletten onay alarak kazanan milletvekilleri Meclis’te yemin içerek resmen milletvekili oldu. Milletvekillerinin yemin etmesinden sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı sıfatıyla yemin etmesiyle Türkiye’de, parlamento sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hayata geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ettikten sonra gözlerin çevrildiği yeni kabinede kimlerin olacağı merak ediliyordu. Türkiye'de hayati öneme sahip bakanlıkların başında gelen eski sistemde Maliye ve Hazine Bakanı kim oldu?, Maliye ve Hazine Bakanı Naci Ağbal mı oldu? Soruları merak konusu oldu. Kabinede görevlendirilecek isimlerin kimler olacağı bugün saat 21.30’da kamuoyuna duyurulacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcıları:

Fuat Oktay

Adalet Bakanlığı: Abdülhamit Gül

Dışişleri Bakanlığı: Mevlüt Çavuşoğlu

İçişleri Bakanlığı: Süleyman Soylu

Milli Savunma Bakanlığı: Hulisi Akar

Milli Eğitim Bakanlığı: Ziya Selçuk

Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Fatih Dönmez

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Mehmet Cahit Turan

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Murat Kurum

Tarım ve Orman Bakanlığı: Bekir Pakdemirli

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Ersoy

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı: Zehra Zümrüt Selçuk

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Berat Albayrak

Ticaret Bakanlığı: Ruhsar Pekcan

Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı: Mustafa Varank

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 09:10
  1. İşte yeni sistemin bakanlıkları
  2. Yeni kabinede Ticaret Bakanı kim oldu
  3. 2018 yeni kabinede Ticaret Bakanı kim oldu?

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