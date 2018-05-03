Maliye Bakasnı Ağbal'dan 'emekliye bayram ikramiyesi' açıklaması

Dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 12 milyon emekliyi kapsayan bayram ikramiyesi konusunda açıklamalarda bulunmuştu.Başbakan Yıldırım, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilere ikramiye verileceğini açıklamıştı.Maliye Bakanı Ağbal, "Emeklilere ikramiye düzenlemesi her ne kadar bütçenin gider tarafında artışa neden olsa da bütçe gelirlerinde öngörülenin üzerinde bir performans gerçekleştirebileceğimizi şimdiden görüyoruz." dedi.

Binali Yıldırım, "12 milyon emekli aylığı alan vatandaşımız var, bütün devletten maaş alanlar, her yıl Ramazan Bayramı öncesi, Kurban Bayramı öncesi olmak üzere birer ikramiye vereceğiz. Ramazan Bayramı öncesi bin TL, Kurban Bayramı öncesi bin TL. Bu bir bayram hediyesi olarak düşünülen bir şey." demişti. Öte yandan emekliye ikramiye, öğrencilere af, imar barışını içeren Vergi ve Diğer Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.