Maliki'den kabine krizini derinleştirecek açıklama

BAĞDAT (AA) - Irak’ta eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki, Mukteda es-Sadr’ın İçişleri Bakanlığı adaylığına karşı çıktığı İran’a yakınlığıyla bilinen eski Milli Güvenlik Müsteşarı Falih Feyyad’ın başka adayla değiştirilmesine izin vermeyeceklerini belirtti.



Maliki, yaptığı basın açıklamasında, "Kanun Devleti Koalisyonu olarak ne Bina Koalisyonu ne de Başbakan Adil Abdulmehdi’nin İçişleri Bakanlığı için aday gösterdiğimiz Falih Feyyad ve kabinenin geri kalan adaylarını değiştirmesine izin vermeyiz." dedi.



Feyyad’ın değiştirilmesinin Sadr’a bağlı “Sairun Koalisyonunun parlamento ve hükümete yasal olmayan şekilde baskı oluşturduğu” algısını oluşturacağını kaydeden Maliki, “Bu da, siyaset için bir risk oluşturur.” ifadesini kullandı.



Maliki, Feyyad’ın seçilip seçilmeyeceğinin parlamentodaki oylamaya bırakılması gerektiğini de aktardı.



Haşdi Şabi gruplarının başını çektiği ve Hadi el-Amiri’nin lideri olduğu meclisteki Bina Koalisyonu, Başbakan Adil Abdulmehdi kabinesindeki İçişleri Bakanlığına eski Milli Güvenlik Müsteşarı Falih Feyyad’ı aday gösterdi. Sadr ise buna şiddetle karşı çıkıyor. Mecliste geçtiğimiz Salı günü yapılan oturumda, Sadr’a bağlı Sairun Koalisyonu milletvekilleri oturumu boykot ederek, kabinenin tamamlanması için oylama yapılmasına yeterli sayı sağlanamadığı gerekçesiyle izin vermemişti.



Bunun üzerine Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, oturumu Perşembe gününe ertelemişti. Perşembe günü oturumda ise kabinenin tamamlanması oylanması maddesi gündeme alınmamıştı.



Geçen mayıs ayında yapılan genel seçimlerin ardından bağımsız siyasetçi Adil Abdulmehdi, 25 Ekim'de kurduğu 22 üyeli hükümetten ilk etapta 14 bakanın ismini meclise sunarak güvenoyu almıştı. Geri kalan 8 bakanlık ise halen vekaleten yürütülüyor.