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Maliki'den "Irak'ta ABD'ye ihtiyaç var" açıklaması

Eski Irak Başbakanı Nuri el-Maliki:- "Irak'ta ABD'li askeri müsteşar, uzman ve eğitmene ihtiyaç var"

24 Şubat 2019 Pazar 00:45
Maliki'den "Irak'ta ABD'ye ihtiyaç var" açıklaması

BAĞDAT (AA) - Eski Irak Başbakanı Nuri el-Maliki, "Irak'ta ABD'li askeri müsteşar, uzman ve eğitmene ihtiyaç var." dedi.

Maliki, Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Hareketi'ne bağlı el-Ahad TV'de katıldığı programda ülke içi ve bölgedeki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Maliki, "ABD'li güçlerin Irak'tan çıkarılması meclisin yetkisi dahilinde değil. Irak'ta ABD'li askeri müsteşar, uzman ve eğitmene ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

ABD'li askerlerin Irak'a hükümeti döneminde çağrıldığı eleştirilerine yanıt veren Maliki, "Hükümetim döneminde hiçbir ABD'li asker ülkeye girmedi." dedi.

- Sadr ile barışma sinyali

Sadr Akımı lideri Mukteda es-Sadr ile barışma sinyalleri veren Maliki, "Bize bir adım atana metrelerce adım atarak karşılık veririm. Bu, Sadr ya da başkası olabilir. Sadr ile görüşme konusunda da benim açımdan hiçbir mani yok. Hiçbir kimseyle barışma girişimini de reddetmem." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 26 Aralık'ta Iraklı yetkililerden habersiz Enbar'daki askeri üsse yaptığı ziyarette Amerikan güçlerinin Irak'tan çıkmayacağını açıklamıştı. Trump, daha sonra yaptığı açıklamada da ABD askerlerinin Irak-Suriye sınırı üzerinde İran'ın faaliyetlerini gözleyeceğini belirtmişti.

Trump'ın bu açıklamaları ülkede tartışılmaya devam ediyor.

ABD Başkanı'nın bu açıklamaları İran'a yakın Şii siyasi ve milis tarafların tepkisine neden oldu. Söz konusu gruplar, gelecek ay oturumların başlaması beklenen meclisi adres göstererek, "ABD'li güçlerin Irak’tan çıkarılması" yönünde karar aldırma tehdidinde bulunuyor.

İran'a yakın meclis gruplarına, Sadr Akımı lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu'nun da destek vereceği kaydediliyor.

Tahran yönetimine yakın özellikle Şii milis liderlerden ABD'li güçlerin Irak'taki varlığına sert tepkiler gelirken Maliki'nin bu konudaki açıklamaları dikkati çekti.

- ABD'nin Irak'taki askeri varlığı

ABD, 2003'te işgal ettiği Irak'ta yaklaşık 165 bin askeriyle Aralık 2011'e kadar varlık göstermiş, bu tarihten sonra dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın talimatı üzerine tüm askerlerini Irak'tan çekmişti.

Ancak terör örgütü DEAŞ'ın 10 Haziran 2014'te ortaya çıkmasından sonra dönemin Irak Başbakanı Nuri Maliki'nin çağrısı üzerine ABD yeniden Irak'a asker gönderdi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 00:45
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