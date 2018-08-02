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Malik Karaahmet kimdir? Malik Karaahmet kaç yaşında ve nereli? Malik Karaahmet son takımı?

2018-2019 Süper Lig sezonuna hızla başlamak isteyen Galatasaray, Karlsruher SC'den Malik Karaahmet'i3'er yıllığına kadrosuna katmayı başardı. Peki Malik Karaahmet kimdir? Malik Karaahmet kaç yaşında ve nereli? Malik Karaahmet'in mevkisi nere? İşte Detaylar…

02 Ağustos 2018 Perşembe 09:05
Malik Karaahmet kimdir? Malik Karaahmet kaç yaşında ve nereli? Malik Karaahmet son takımı?

2018-2019 Süper Lig sezonuna hızla başlamak isteyen Galatasaray, Karlsruher SC'den Malik Karaahmet'i  3'er yıllığına kadrosuna katmayı başardı. Peki Malik Karaahmet kimdir? Malik Karaahmet kaç yaşında ve nereli? Malik Karaahmet'in mevkisi nere? İşte Detaylar…

Malik Karaahmet forvet pozisyonunda oynuyor. Wiesbaden / Almanya doğumlu olan Malik 18 Ocak 2000 doğumlu. Santrfor olarak görev yaptığı gibi hücum kanatlarında da görev alabiliyor. 18 yaşındaki futbolcu 1.80 kg boyunda ve daha önce Karlsruhe ile Frankfurt'un alt yaş gruplarında da ter döktü. Türkiye Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında görev alan Malik, 15, 16 ve 17 yaşaltı takımlarında forma giydi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 09:05
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