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Mali'deki BM misyonuna saldırı

Ülkenin kuzeyindeki Aguelhok'ta, MINUSMA'ya bağlı Çad birliğine düzenlenen saldırıda ölen asker sayısı 10'a yükseldi

21 Ocak 2019 Pazartesi 05:07
Mali'deki BM misyonuna saldırı

DAKAR (AA) - Mali'nin kuzeyinde Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu İstikrar Misyonu (MINUSMA) birliğine yönelik saldırıda hayatını kaybeden barış gücü askeri sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.

MINUSMA'dan yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde ülkenin kuzeyindeki Aguelhok beldesinde görev yapan MINUSMA'ya bağlı Çad birliği saldırıya uğradı.

Saldırda 10 barış gücü askeri yaşamını yitirirken, 25'i yaralandı.

BM Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi Mahamat Saleh Annadif, yaptığı basın açıklamasında, saldırıyı kınayarak, ölen askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Barış gücü askerlerine yönelik saldırıların savaş suçu kapsamına girebileceğini hatırlatan Annadif, "MINUSMA, ortaklarıyla yakın iş birliği içinde aktif mücadelesini sürdürecek ve saldırıların hesabını soracaktır." ifadesini kullandı.

Yerel basın, saldırıyı terör örgütü El-Kaide'nin kuzey Afrika kolunun üstlendiğini aktardı.

Mali'nin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına uğruyor.

BM'nin 2013'te kurduğu 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA ve Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında 2014'te görevlendirdiği 4 bin asker ülkedeki güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 05:07
  1. BM misyonu
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  4. saldırı

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