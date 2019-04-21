Mali'de Yüksek İslam Konseyi Başkanı değişti HCIM'in yeni başkanı Şerif Ousmane Madane Haidara oldu

DAKAR (AA) - Mali Yüksek İslam Konseyi'nin (HCIM) başkanının değiştiği bildirildi. Yerel basındaki haberlere göre, HCIM Kongresi'nde varılan ortak kararla Şerif Ousman Madane Haidara, 5 yıllığına selefi Mahmoud Dicko'nun yerine HCIM başkanlığına seçildi. Haidara, 2008'den bu yana konseyin başkanlığını yürüten Dicko'nun yardımcılığını yapıyordu. Konsey, iki hafta ülkenin merkez bölgelerindeki güvenlik sorununu protesto etmek için onbinlerce kişinin katıldığı bir protesto gösteri düzenlemişti. HCIM'ın eski başkanı Dicko, protestoda Başbakan Soumeylou Boubeye Maiga ve kabinesinin istifasını talep edilmişti. Başbakan Maiga, cuma günü görevini bırakmıştı.

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