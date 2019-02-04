Mali'de Türkiye Eğitim Fuarı düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Eğitim Fuarı, Batı Afrika ülkesi olan Mali'de gerçekleştirildi.

TMV'nin açıklamasına göre, Mali'nin başkenti Bamako'daki Maarif Okulları Yerleşkesinde düzenlenen fuara Türkiye'den 7 üniversite katıldı. Eğitim fuarına katılan ziyaretçiler, Türkiye'deki üniversiteler ve eğitim imkanları hakkında detaylı bilgi edindi.

Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Murat Mustafa Onart'ın açılış konuşması ile başlayan programa Türkiye Maarif Vakfı Sosyal Kültürel İşler ve Rehberlik Daire Başkanı Hamza Özdemir, Mali Milli Eğitim Bakanlığı Danışmanı İssiaka Niambele ve Türkiye Maarif Vakfı Mali Ülke Direktörü Eşref Birinci katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar hep birlikte üniversitelerin stantlarını gezdi. Öğrenciler Türkiye'den gelen üniversitelerin stantlarına yoğun ilgi gösterdi. Üniversiteler öğrencilere hazırladıkları materyalleri dağıtarak fakülteler hakkında bilgi verdi.





- "Ülkeler arası ilişkileri ileri taşıyacak"





Açılış sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bamako Büyükelçisi Onart, Türk Eğitim Fuarı'nın iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağlayacağı bildirdi.

Fuara katılan öğrencilerin Türkiye'deki üniversitelerden bilgi sahibi olması açısından önemli olduğunu anlatan Onart, "Maarif Vakfı'nın düzenlediği eğitim fuarlarının ikincisinin Mali'de yapılması bizleri memnun etti. Vakfımızın Mali'de yaptığı çalışmaları yakından ve memnuniyetle takip ediyoruz. Malili öğrencilerin üniversite eğitimi için Türkiye'yi tercih etmeleri iki ülke ilişkilerini daha da ileriye taşıyacak." ifadelerini kullandı.

TMV Mali Direktörü Eşref Birinci ise, düzenledikleri fuarın Malili öğrenciler için iyi bir tanıtım fırsatı oluşturduğunu bildirdi.

Birinci, "Fuar, gerek vakfımızın 232 tane son sınıf öğrencisine gerekse Mali'deki diğer öğrenciler için büyük bir fırsattır. Mali'de başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye Cumhuriyeti'ne çok büyük bir ilgi var. Bu fuarla öğrenciler üniversite eğitimi için batı ülkeleri yerine Türkiye'yi tercih edeceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Fuara katılan öğrenci velileri de Türk üniversitelerinin Bamako'ya gelmelerinden dolayı son derece memnun olduklarını bildirdi. Çevre şehirlerden de gelen katılımcılar iki gün boyunca üniversite yetkililerinden detaylı bilgi aldı.

Türkiye Maarif Vakfı'nın üçüncü eğitim fuarı ise gelecek ay Tunus'ta düzenlenecek.