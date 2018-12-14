THY- Euroleague
0553 313 94 23

Mali'de sivillere saldırı: 47 ölü

Ülkenin kuzeyinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda, 47 sivil yaşamını yitirdi

14 Aralık 2018 Cuma 09:20
Mali'de sivillere saldırı: 47 ölü

DAKAR (AA) - Mali'nin kuzeyindeki Menaka kentinde, silahlı kişilerce düzenlenen saldırılarda 47 sivilin öldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Menaka kentine 60 kilometre uzaklıktaki Tassalatine ve Tinabaw bölgesinde silahlı kişiler sivillere saldırdı.

Sayıları 9 ila 12 arasında olduğu belirtilen saldırganların kimliği tespit edilemezken olayda 47 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırganların geri çekilmeden önce 80 kilometrekare alandaki otlak arazileri ateşe verdiği belirtildi.

Bölge halkı, Mali'deki Birleşmiş Milletler misyonu MINUSMA'dan, olaydan etkilenen kişilere yardım için insan hakları birimlerini harekete geçirmesini istedi.

Mali'nin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Gerek Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında 2014'te görevlendirdiği 4 bin asker, gerekse BM'nin ülkedeki 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA, bugüne kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 09:20
  1. Mali
  2. saldırı
  3. sivil

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçeli'den teşkilata uyarı! "Yorum yapm
    1. Bahçeli'den teşkilata uyarı! "Yorum yapm
    2. Mango nasıl yenir hangi hastalığa iyi..
    3. Baskın tarzında gerçekleştirilen..
    4. Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine..
    5. Altınordu'da hedef Boluspor maçı
    6. Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın..
    7. TCMB'den döviz depo ihalesi
    8. Efkan Ala Mehmet Akif Ersoy’u Anlattı
    9. Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası
    10. Sivasspor seriyi sürdürmek istiyor
    11. Astsubayın evinde FETÖ elebaşının..
    12. Filede büyük randevu
    13. Medipol Başakşehir'in konuğu Galatasaray
    14. KOBİ’lere teknoloji ürünlerini..
    15. Yerel seçimde bir sandıkta 350 seçmen..
    16. Arkas Spor'un ilk 4 hedefi
    17. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ..
    18. Gediz Elektrik CBÜ’deki konferansa..
    19. "Bir medeniyet fikriniz yoksa..
    20. İçeri giren geri kaçtı! Mide..
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi

    Günün Karikatürü

    14 Aralık 2018
    Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu
    Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu
    Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazası! Çok sayıda...
    Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazası! Çok sayıda...