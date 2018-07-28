Mali'de şiddetli çatışma! Çok sayıda ölü var

Somena kentinde Dozos avcı grubu ile Fulani etnik grubu arasında çıkan çatışmada Fulani kabilesinden 17 kişi öldü. Bir Malian yönetim görevlisi, "Son bilgilere göre, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 17" dedi.

Yarın düzenlenecek Cumhurbaşkanlığıı seçimi öncesinde halk gerginlik yaşarken, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, "Yılın başından bu yana kabileler arası çatışmalarda en az 289 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.