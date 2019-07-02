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Mali'de şiddet olayları: 23 ölü

Dogon kıyafetli kişiler Mopti bölgesindeki Fulani köyüne saldırı düzenledi

02 Temmuz 2019 Salı 11:09
Mali'de şiddet olayları: 23 ölü

DAKAR (AA) - Mali'nin merkezindeki Mopti bölgesinde çıkan şiddet olaylarında 23 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Dogon kıyafetli kişiler Fulanilere ait Saran köyüne siyahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 23 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişi yaralandı.

Aynı bölgedeki Ouenkoro köyünün muhtarı Harouna Sankare, basına yaptığı açıklamada, saldırganların Saran köyünden sonra Bidi köyüne yöneldiğini ancak köyde yaşayan 300'e yakın kişinin köyü çoktan boşaltılmış olduğunu söyledi.

Sankare, Dogon olmakla suçladığı saldırganların, evleri ve ağılları ateşe verdiğini belirtti.

Öte yandan söz konusu saldırıyı Malili yetkililer de doğruladı.

- Mali'de şiddet olayları

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor. Haziran başında Dogon ve Fulani kabileleri arasında çıkan çatışmalarda yaklaşık 140 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan Ogossagou köyündeki Fulanilere üstlerinde avcı Dogonlara ait kıyafetler giyen silahlı kişilerce 23 Mart'ta düzenlenen saldırıda 160 kişi yaşamını yitirmiş, 65 kişi yaralanmış ve birçok ev ateşe verilmişti.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), şimdiye kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:09
  1. Mali
  2. Mopti
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