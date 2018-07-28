Mali'de iki grup arasında çatışma: 17 kişi öldü
Mali'nin merkez bölgesi Mopti sınırları içinde Dozos avcı grubu ile Fulani kabilesi üyeleri arasında çıkan çatışmada 17 kişi öldü.28 Temmuz 2018 Cumartesi 07:58
Mali Somena'da Dozos avcı grubu ile Fulani etnik grubu arasında çatışma çıktı.
Çatışmada, Fulani kabilesinden 17 kişi hayatını kaybetti.
Ülkede pazar günü düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi öncesinde halk arasında tansiyonun yüksek olduğu belirtiliyor.
Muhalefet lideri Cisse de saldırıya uğramıştı
Muhalefet liderlerinden Soumaila Cisse de hafta içinde Mali'nin kuzeyindeki Tumbuktu kentinde seçim kampanyası sırasında saldırıya uğramıştı.
Saldırıda, Cisse'nin ekibinin araç, telefon ve kişisel eşyalarının zarar gördüğü ve bazılarının çalındığı iddia edilmişti.
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