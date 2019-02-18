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Mali'de CFA frangı karşıtı forum

18 Şubat 2019 Pazartesi 21:02
Mali'de CFA frangı karşıtı forum

DAKAR (AA) - Mali'nin başkenti Bamako'da sivil toplum kuruluşları CFA (Fransa'nın Afrika'daki sömürgeleri) frangı karşıtı bir forum düzenledi.

Sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve siyasetçilerin katıldığı forumda, CFA frangının kullanılmaması gerektiği, bunun ulusal egemenlik sorunu olduğu vurgulandı.

Toplantıya katılan Togo'nun eski bakanlarından Nako Nubukpo, Fransa'nın Afrika'daki sömürgeleri anlamına gelen CFA'dan kurtulmak istediklerini belirterek, "Amerikalılar avro, Avrupalılar Japon yeni kullanmıyor. Kimliğimizi yansıtan bir para birimine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Fildişi Sahili eski Ulusal Meclis Başkanı Mamadou Koulibaly de CFA'nın uzun süreli yatırımları finanse etmeyerek, kıtanın kalkınmasını engellediğini savundu.

CFA frangına ilişkin tartışmalar, Avrupa'ya geçmek isteyen Afrikalı göçmenler üzerinden yeniden alevlenmişti.

Bazı Afrikalı siyasetçiler, CFA'nın giderek halkı fakirleştirdiğini iddia ederek, insanların da canları pahasına başka bir kıtaya gitmek istediğini söylemişti.

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara ise geçen cuma Paris'e yaptığı ziyarette CFA frangını savunmuş ve güvenilir bir para birimi olduğunu söylemişti.

CFA frangı, Batı ve Orta Afrika olarak ikiye ayrılan Afrika Finansal Topluluğu tarafından kullanılıyor. Batı Afrika'da, Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gine Bissau, Mali, Nijer, Senegal ve Togo'da Batı Afrika Frank CFA'sı (XAF) Orta Afrika'da ise Ekvator Ginesi, Gabon, Kamerun, Kongo, Çad ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Orta Afrika Frank CFA'sı (XOF) kullanılıyor.

İki türü de 1945'ten bu yana yürürlükte olan CFA frankları, Fransız frangıyla doğrudan ilişkili. Fransız Merkez Bankası, iki para biriminin de değer kaybetmemesini garantilese de buna karşılık Afrika ülkeleri rezerv paralarının yüzde 50'sini Fransa'da tutmak zorunda.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 21:02
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